Khán giả đỏ mặt trước hình ảnh của Kỳ Duyên và Thiên Ân

Mới đây, Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh cô và Thiên Ân xuất hiện bên nhau trong không gian sự kiện Miss Universe Vietnam 2026. Hai người đẹp cùng diện trang phục nổi bật, đứng sát bên nhau và tạo dáng đầy tình cảm trước ống kính. Đáng chú ý, cả Kỳ Duyên lẫn Thiên Ân đều hướng mặt về phía đối phương, tạo nên khoảnh khắc giống như một màn trao nụ hôn khiến nhiều khán giả không khỏi thích thú.

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, phần bình luận nhanh chóng trở thành tâm điểm. Nhiều người gọi Kỳ Duyên và Thiên Ân bằng những biệt danh quen thuộc là Bột và Bơ, đồng thời để lại những lời chúc hạnh phúc, khen cả hai đẹp đôi và thậm chí hài hước thúc giục hai nàng hậu "cưới thôi". Một số bình luận còn ví đây như hình ảnh của một gia đình nhỏ, trong khi nhiều khán giả khác cho rằng Kỳ Duyên và Thiên Ân ngày càng thoải mái khi thể hiện sự thân thiết trước công chúng.

Kỳ Duyên và Thiên Ân gây chú ý với khoảnh khắc đứng sát bên nhau tại sự kiện Miss Universe Vietnam 2026.

Sự chú ý dành cho Kỳ Duyên và Thiên Ân không phải mới xuất hiện. Trong thời gian qua, hai người đẹp liên tục đồng hành trong công việc lẫn đời sống, từ những lần xuất hiện chung tại sự kiện cho đến các chuyến đi và khoảnh khắc riêng tư được chia sẻ trên mạng xã hội. Mối quan hệ của Kỳ Duyên và Thiên Ân từng được cả hai giữ khá kín, nhưng càng về sau, những hình ảnh chung xuất hiện thường xuyên hơn và cách tương tác cũng tự nhiên hơn.

Trước đó, Kỳ Duyên từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc thân mật với Thiên Ân và dành cho đàn em những cách gọi rất riêng. Hai người còn từng được nhắc đến với nickname Bột và Bơ, thường xuyên đi du lịch cùng nhau và xuất hiện trong những hoạt động đời thường. Có thời điểm cả hai được cho là sống cùng nhà, cùng chăm sóc thú cưng và hỗ trợ nhau trong công việc, dù mối quan hệ cụ thể giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân vẫn là điều hai người không chính thức xác nhận theo cách mà công chúng đồn đoán.

Hai người đẹp thường xuyên đồng hành trong các chuyến đi, sự kiện và những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Điều khiến hình ảnh mới càng được chú ý là nó xuất hiện ngay sau màn final walk nhiều cảm xúc của Kỳ Duyên tại Miss Universe Vietnam 2026. Sau khi khép lại nhiệm kỳ, Kỳ Duyên đã công khai gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Thiên Ân. Người đẹp tiết lộ Thiên Ân từng thức đến 1h30 sáng để giúp cô chỉnh sửa bài phát biểu cho màn final walk, dù sáng hôm sau cả hai phải bay từ rất sớm. Kỳ Duyên cũng kể rằng Thiên Ân vừa sửa bài vừa xúc động và mong chờ ngày cô hoàn thành khoảnh khắc quan trọng này.

Không chỉ hỗ trợ phía sau sân khấu, Thiên Ân còn được Kỳ Duyên nhắc đến như một người luôn truyền năng lượng tích cực trong ngày đặc biệt. Theo chia sẻ của Kỳ Duyên, Thiên Ân đã từ TP.HCM ra Hải Phòng, tìm cách chuẩn bị một bó hoa lớn để gửi tặng cô. Những hành động âm thầm này khiến nhiều khán giả càng chú ý đến sự gắn bó giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân.

Kỳ Duyên dành lời cảm ơn đặc biệt cho Thiên Ân trong hành trình khép lại nhiệm kỳ, khiến khán giả càng chú ý đến mối quan hệ của cả hai.

Trên sân khấu final walk, Kỳ Duyên cũng nói lời cảm ơn đến "em", khiến khán giả lập tức liên tưởng đến Thiên Ân, người có mặt tại đêm chung kết để chứng kiến khoảnh khắc cô khép lại nhiệm kỳ. Chi tiết này từng tạo nên nhiều bàn luận bởi Kỳ Duyên và Thiên Ân vốn đã có một thời gian dài xuất hiện cạnh nhau và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng người hâm mộ.

Sau khoảnh khắc trên sân khấu, sự tương tác của Kỳ Duyên và Thiên Ân tiếp tục được chú ý qua những hình ảnh hậu trường. Một đoạn clip được chia sẻ trước đó cho thấy Thiên Ân chuẩn bị bánh kem để chúc mừng Kỳ Duyên. Cả hai trò chuyện, nhìn nhau đầy vui vẻ và Thiên Ân còn chủ động trao một nụ hôn cho Kỳ Duyên, tạo nên một trong những khoảnh khắc thân mật được khán giả bàn luận nhiều.

Bên cạnh sự quan tâm về mối quan hệ, Kỳ Duyên và Thiên Ân đều đang từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh.

Không khó hiểu khi hình ảnh mới tiếp tục khiến cộng đồng mạng phản ứng mạnh. Bên cạnh những lời khen về ngoại hình, nhiều khán giả gọi Kỳ Duyên và Thiên Ân là một cặp đôi đẹp, chúc cả hai luôn hạnh phúc và mong họ tiếp tục đồng hành. Một số bình luận còn đùa rằng cả hai nên "cưới nhau", trong khi những người khác chỉ đơn giản bày tỏ sự thích thú trước những khoảnh khắc gần gũi của hai nàng hậu.

Ở một góc độ khác, Kỳ Duyên và Thiên Ân đều đang có những bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực điện ảnh. Kỳ Duyên chuẩn bị xuất hiện trong Chị Chị Em Em 3 với vai Thị Mầu, đánh dấu lần đầu đảm nhận vai nữ chính trên màn ảnh rộng. Trong khi đó, Thiên Ân tiếp tục được chú ý sau những dự án như Nụ Hôn Bạc Tỷ và Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Hai người không chỉ được quan tâm bởi mối quan hệ thân thiết mà còn bởi hành trình riêng trong showbiz.

Dù chưa chính thức xác nhận bản chất mối quan hệ, Kỳ Duyên và Thiên Ân ngày càng thoải mái khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Với Kỳ Duyên, khoảnh khắc bên Thiên Ân hiện tại giống như một phần tiếp nối cho hành trình nhiều cảm xúc sau khi hoàn thành nhiệm kỳ hoa hậu. Còn với Thiên Ân, sự đồng hành cùng Kỳ Duyên tiếp tục giúp hình ảnh của cô nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Dù công chúng gọi mối quan hệ này bằng cách nào, những hình ảnh mà Kỳ Duyên và Thiên Ân chia sẻ vẫn cho thấy họ đang ngày càng thoải mái hơn khi xuất hiện cạnh nhau.