Khán giả 'đẩy thuyền' Jack Long với con nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung

Mới đây, ca sĩ Jack Long đã tổ chức buổi ra mắt dự án âm nhạc Thời thơ ấu sau bức màn nhung, đánh dấu một cột mốc mới trên hành trình hoạt động nghệ thuật. Dự án gồm 4 MV được liên kết thành một câu chuyện xuyên suốt, quy tụ sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như NSND Mỹ Uyên, NSƯT Lê Thiện, ca sĩ Quỳnh Trang cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên khác.

Quỳnh Trang - con nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung xuất hiện trong ngày ra mắt dự án cùng Jack Long.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Quỳnh Trang - con nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung trong chuỗi MV nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Không chỉ gây chú ý bởi vai diễn trong dự án, nữ ca sĩ còn khiến nhiều khán giả thích thú khi tiếp tục có dịp đồng hành cùng Jack Long trong một sản phẩm nghệ thuật được đầu tư chỉn chu.

Trên thực tế, Jack Long và Quỳnh Trang vốn không phải là hai cái tên xa lạ với những khán giả yêu mến dòng nhạc trữ tình, quê hương. Trước khi cùng góp mặt trong dự án Thời thơ ấu sau bức màn nhung, cả hai đã nhiều lần xuất hiện chung trên các sân khấu âm nhạc, để lại ấn tượng bởi sự hòa hợp trong giọng hát cũng như cách tương tác tự nhiên.

Chính sự ăn ý ấy đã khiến Jack Long và Quỳnh Trang nhiều lần được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền". Không ít người bày tỏ mong muốn cả hai có thể trở thành một cặp đôi ngoài đời thực, thay vì chỉ đồng hành trong các hoạt động nghệ thuật.

Jack Long và Quỳnh Trang vốn không phải là hai cái tên xa lạ với những khán giả yêu mến dòng nhạc trữ tình, quê hương.

Đặc biệt, mỗi khi xuất hiện cùng nhau, Jack Long và con nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung đều mang đến cảm giác gần gũi, thoải mái. Sự kết hợp giữa hai giọng ca trẻ cũng góp phần tạo nên sức hút riêng, giúp những màn trình diễn chung nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ.

Dẫu vậy, những lời "đẩy thuyền" đến nay vẫn chỉ xuất phát từ tình cảm và mong muốn của khán giả. Trên thực tế, Jack Long và Quỳnh Trang là những người đồng nghiệp thân thiết, có chung niềm đam mê âm nhạc và luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau trong các dự án nghệ thuật.

Việc cả hai tiếp tục đồng hành trong Thời thơ ấu sau bức màn nhung cũng cho thấy sự gắn kết trong công việc, đồng thời mở ra thêm những cơ hội hợp tác mới.

Việc cả hai tiếp tục đồng hành trong Thời thơ ấu sau bức màn nhung cũng cho thấy sự gắn kết trong công việc.

Có thể nói, dù chưa có câu chuyện tình cảm nào được xác nhận ngoài đời thực, Jack Long và Quỳnh Trang vẫn đang sở hữu một điều đáng quý, đó chính là sự yêu mến của khán giả. Và đôi khi, chính những màn kết hợp ăn ý trên sân khấu, trong các sản phẩm âm nhạc cũng đã đủ để người hâm mộ dành cho cả hai sự quan tâm đặc biệt.