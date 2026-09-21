Khán giả dành nhiều phản hồi tích cực cho phim truyền hình 'Kế hoạch CM12'

“Kế hoạch CM12” đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Các vai diễn, trong đó có cả tuyến nhân vật phản diện, cũng tạo chú ý nhờ cách thể hiện chân thực, giàu sức thuyết phục của dàn diễn viên. Không khí căng thẳng, những tình huống đấu trí và diễn biến bất ngờ khiến người xem bày tỏ sự hồi hộp.

Nhiều khán giả đánh giá bộ phim có cách kể chuyện cuốn hút, giúp những sự kiện lịch sử được chuyển tải gần gũi, dễ tiếp cận hơn. Việc tái hiện các nhân vật và sự kiện dựa trên những tư liệu, câu chuyện có thật cũng tạo thêm sức hấp dẫn, khơi gợi sự tò mò của người xem về diễn biến tiếp theo.

Các vai diễn tạo chú ý nhờ cách thể hiện chân thực, giàu sức thuyết phục của dàn diễn viên

Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc điện ảnh CAND cho biết, với hơn 7 tháng dành cho khâu tổ chức sản xuất, 48 ngày quay tại nhiều địa điểm khác nhau như nhiều khu vực thuộc địa bàn TPHCM (trung tâm thành phố, Cần Giờ, Long Hải), Hòn Đá Bạc (Cà Mau), ekip sản xuất đã nỗ lực hết sức để đảm bảo chất lượng nội dung, hình ảnh, âm thanh, tái hiện chân thực các sự kiện lịch sử diễn ra cách đây trên 40 năm.

Kế hoạch CM12 là một chuyên án điển hình về nghệ thuật đấu tranh phản gián, kéo dài trong suốt 8 năm (1980-1988) với 1 địa bàn trải dài qua nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ, tập trung tại tỉnh Cà Mau.

“Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” là tên gọi của tổ chức phản động lưu vong do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu đã tổ chức nhiều kế hoạch xâm nhập về Việt Nam, bí mật đưa gián điệp biệt kích, vũ khí từ nước ngoài vào, liên kết với các tổ chức chống chính quyền trong nội địa, tiến hành gây bạo loạn cướp chính quyền từng vùng để đi đến bạo loạn cướp chính quyền trên cả nước.

Bộ Công an đã xác định: "Thắng lợi của Kế hoạch CM12 là một trong những trận đánh hay nhất, lớn nhất và an toàn nhất kể từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo tuyệt vời của lực lượng CAND; trong đó, chủ công là lực lượng An ninh Nhân dân.

Bộ phim truyền hình ‘Kế hoạch CM12” được lấy cảm hứng từ chính chuyên án này và đã được Lãnh đạo Bộ Công an cùng nhiều thế hệ cán bộ chiến sỹ trong lực lượng ủng hộ, chờ đón.

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Ekip sản xuất nỗ lực tái hiện các sự kiện lịch sử diễn ra cách đây trên 40 năm.

Đạo diễn bộ phim Phạm Trung Hiếu cho biết, trong quá trình quay phim “Kế hoạch CM12”, điều khó khăn với đội ngũ sản xuất không phải là các đại cảnh vây bắt, chiến đấu, mà chính là thể hiện được diễn biến tâm lý, tình cảm của các nhân vật.

“Các đại cảnh đều được các đơn vị công an, quân đội hỗ trợ tuyệt đối, nên chúng tôi tin rằng sẽ tạo ra hiệu ứng hình ảnh tốt nhất với khán giả. Điều quan trọng nhất trong chuyên án này là các nhân vật thực tế đều có “thân phận” rất đặc biệt.

Đó là những chiến sĩ an ninh của ta ẩn mình thâm nhập vào tổ chức phản động, dù cho gia đình, hàng xóm, thậm chí cả đồng nghiệp nghi kỵ.

Đó là những đối tượng sau khi bị bắt, được lực lượng công an cảm hóa để tham gia “trò chơi nghiệp vụ” mà ban chỉ đạo chuyên án giăng bẫy, lần lượt câu nhử 18 chuyến xâm nhập về nước của chúng, bắt hàng trăm đối tượng, thu hàng trăm tấn vũ khí, tiền giả.

Làm sao để thể hiện rõ rệt được các diễn biến tâm lý này, mới là yếu tố quyết định đem đến sự thành công của bộ phim”, đạo diễn Trung Hiếu chia sẻ.

Đồng đạo diễn Trần Duy Linh cũng cho biết thêm, đoàn làm phim đã bố trí cho các diễn viên chính nghiên cứu kỹ về nội dung chuyên án, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, trong đó có các bác, các chú có vai trò chủ chốt và sau này đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

“Nhờ nghe các chú, các bác kể chuyện, hiểu được sự cam go, vất vả, những mấu chốt quan trọng để làm nên thắng lợi của kế hoạch lịch sử này, mà các diễn viên đã thể hiện xuất sắc nội dung mà bộ phim đề ra. Hy vọng những nỗ lực của các diễn viên, của đoàn phim sẽ được khán giả đón nhận khi phim công chiếu”, đạo diễn Duy Linh nói.

Khán giả dành nhiều phản hồi tích cực cho tác phẩm

Bộ phim “Kế hoạch CM12” do Ðiện ảnh CAND (Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an) sản xuất. Tác phẩm gồm 16 tập, thời lượng mỗi tập 30 phút. Bộ phim phát sóng lúc 21 giờ 10 các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên sóng ANTV bắt đầu từ ngày 22/8 để chào mừng kỷ niệm 81 năm truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2026); phát sóng 19g30 các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 5/9 trên HTV7.