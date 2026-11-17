Những lưu ý quan trọng để không bỏ lỡ cơ hội nhận vé

Tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 16-11, Ban Tổ chức concert “Muôn sắc Việt Nam” đã thông tin cụ thể về phương thức đăng ký vé trực tuyến, điều kiện nhận vé, quy trình xác nhận và những lưu ý quan trọng dành cho khán giả.

Khán giả truy cập cổng đăng ký nhận vé miễn phí tham gia concert "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: BTC

Theo đó, cổng đăng ký nhận vé sẽ chính thức mở từ 10 giờ ngày 19-11-2026 (thứ Năm) tại địa chỉ http://hanoigo.hanoi.gov.vn.

Người dân có thể truy cập cổng đăng ký theo các cách dưới đây:

* Cách 1: Truy cập một trong ba trang: Kinhtedothi.vn hoặc Hanoionline.vn, sau đó nhấn vào banner hoặc đường dẫn “Đăng ký vé Muôn sắc Việt Nam” để đến cổng đăng ký.

* Cách 2: Truy cập trực tiếp cổng đăng ký vé tại https://hanoigo.hanoi.gov.vn/.

Toàn bộ vé dành cho công chúng được phát miễn phí thông qua hình thức đăng ký trực tuyến. Do số lượng có hạn, hệ thống sẽ đóng cổng đăng ký khi hết vé.

Để quá trình đăng ký và nhận vé diễn ra thuận lợi, Ban Tổ chức lưu ý khán giả cần nắm rõ những quy định dưới đây.

Chỉ đăng ký vé tại cổng thông tin chính thức

Ban Tổ chức khẳng định, cổng đăng ký tại địa chỉ http://hanoigo.hanoi.gov.vn là kênh đăng ký vé chính thức và duy nhất của chương trình. Các đường dẫn trên các trang báo: Hanoimoi, Kinhtedothi.vn và Hanoionline.vn đều đưa khán giả đến cổng đăng ký này.

Ban Tổ chức không vận hành bất kỳ nền tảng đăng ký vé nào khác. Vì vậy, khán giả cần kiểm tra kỹ địa chỉ truy cập, tránh nhầm lẫn với các website hoặc đường link không chính thức.

Trước thời điểm mở cổng, khán giả nên chuẩn bị sẵn các thông tin cá nhân gồm: họ và tên, năm sinh, số Căn cước/CCCD hoặc hộ chiếu, số điện thoại, tỉnh/thành phố và phường/xã nơi sinh sống, cùng địa chỉ email đang sử dụng.

Việc chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin sẽ giúp khán giả chủ động hơn khi thực hiện các bước đăng ký, đặc biệt trong thời điểm lượng người truy cập hệ thống có thể tăng cao sau thời điểm mở cổng.

Mỗi khán giả chỉ được đăng ký một lần, không nhận vé hộ

Một trong những quy định quan trọng được Ban Tổ chức nhấn mạnh là mỗi Căn cước/CCCD hoặc hộ chiếu chỉ được sử dụng để đăng ký trực tuyến một lần. Đồng thời, mỗi địa chỉ email cũng chỉ được ghi nhận một lượt đăng ký thành công.

Như vậy, mỗi khán giả phải đăng ký bằng giấy tờ tùy thân của chính mình và sử dụng một địa chỉ email riêng.

Khán giả có thể hỗ trợ người thân, bạn bè thao tác đăng ký trên điện thoại hoặc máy tính. Tuy nhiên, người đăng ký thành công phải trực tiếp đến địa điểm đổi vé, không được nhờ người khác nhận thay.

Theo quy định, người đứng tên đăng ký phải trực tiếp đến địa điểm đổi vé, xuất trình mã QR được gửi qua email cùng giấy tờ tùy thân chính chủ, có thông tin trùng khớp với dữ liệu đã đăng ký.

Các giấy tờ được chấp nhận gồm Căn cước/CCCD, tài khoản VNeID định danh mức 2 hoặc hộ chiếu.

Mỗi mã QR do hệ thống phát hành chỉ được sử dụng để đổi một vé cứng và không có giá trị cho những lần đổi vé tiếp theo.

Hình ảnh thông tin hoàn tất quá trình đăng ký nhận vé. Ảnh: BTC

Đăng ký thành công, khi nào nhận được mã QR?

Sau khi hoàn tất đăng ký thành công, khán giả sẽ nhận được email xác nhận từ Ban Tổ chức, kèm mã QR phục vụ việc đổi vé cứng.

Theo quy định, trong thời gian tối đa 24 giờ kể từ khi cổng đăng ký đóng, hệ thống sẽ gửi email xác nhận tới những khán giả đăng ký thành công. Nội dung email bao gồm mã QR để đổi vé cứng, cùng thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm nhận vé.

Ban Tổ chức lưu ý khán giả cần kiểm tra kỹ địa chỉ email trước khi đăng ký, bảo đảm đây là hộp thư đang sử dụng và có thể truy cập.

Ngoài hộp thư đến, khán giả cũng nên kiểm tra các mục Thư rác (Spam) và Quảng cáo (Promotions) để tránh bỏ sót thông báo.

Một điểm cần đặc biệt lưu ý là mã QR được gửi qua email chỉ dùng để đổi vé cứng, không thay thế vé tham dự chương trình. Vì vậy, khán giả đăng ký thành công vẫn phải trực tiếp đến điểm đổi vé theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Phải làm gì khi hệ thống đưa vào phòng chờ trực tuyến?

Nhằm hạn chế tình trạng quá tải khi có đông người cùng truy cập, hệ thống đăng ký vé sẽ áp dụng tính năng phòng chờ trực tuyến.

Khi truy cập cổng đăng ký, khán giả có thể được đưa vào hàng chờ. Màn hình sẽ hiển thị số lượng người đang chờ phía trước để người dùng theo dõi.

Khi đến lượt, hệ thống tự động chuyển khán giả đến biểu mẫu đăng ký mà không cần thực hiện thêm thao tác.

Ban Tổ chức lưu ý, khán giả không nên tải lại trang (refresh) hoặc thoát khỏi phòng chờ trong quá trình xếp hàng. Những thao tác này có thể ảnh hưởng đến thứ tự chờ và quá trình đăng ký.

Thời gian chờ phụ thuộc vào lượng truy cập thực tế tại từng thời điểm nên không thể xác định trước. Khán giả cần kiên nhẫn theo dõi hệ thống cho đến khi được chuyển vào biểu mẫu đăng ký.

Ban Tổ chức công bố khu vực khán giả với 5 sắc màu văn hóa - 1 bông hoa Đại đoàn kết tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn Sắc Việt Nam”. Ảnh: BTC

Có được lựa chọn khu vực đứng, ngồi khi đăng ký vé?

Theo Ban Tổ chức, khán giả không được lựa chọn trước khu vực vé đứng hoặc vé ngồi trong quá trình đăng ký trực tuyến. Các loại vé sẽ được phát ngẫu nhiên tại điểm đổi vé, tùy theo tình hình thực tế.

Đối với những khán giả muốn tham dự cùng gia đình hoặc nhóm bạn, Ban Tổ chức khuyến nghị các thành viên đã đăng ký thành công nên đến đổi vé cùng thời điểm để tăng cơ hội nhận vé trong cùng khu vực. Tuy nhiên, việc này không đồng nghĩa với việc chắc chắn được bố trí vé gần nhau.

Một điểm đáng lưu ý khác là vé tham dự chương trình chỉ thể hiện thông tin khu vực, không quy định số ghế cụ thể. Do đó, khán giả nên chủ động đến sớm để lựa chọn vị trí đứng hoặc ngồi phù hợp trong đúng khu vực được ghi trên vé.

Cảnh giác với vé giả, không mua vé rao bán trên mạng xã hội

Bên cạnh những quy định về đăng ký và đổi vé, khán giả cần đặc biệt cảnh giác trước các thông tin rao bán vé concert “Muôn sắc Việt Nam” trên mạng xã hội.

Trước thời điểm mở cổng đăng ký chính thức, đã xuất hiện thông tin về các tài khoản rao bán vé tham dự "Concert Quốc Gia" ngày 24-11. Điều này tiềm ẩn nguy cơ khiến khán giả bị lừa đảo, mất tiền hoặc nhận phải vé không hợp lệ.

Theo đó, vé dành cho công chúng được Ban Tổ chức phát miễn phí thông qua cổng đăng ký chính thức, không phải hình thức bán vé thương mại.

Đặc biệt, khi cổng đăng ký chưa mở, những lời chào mời sở hữu vé, cam kết giữ chỗ hoặc bán trước vé tham dự chương trình đều không có cơ sở xác nhận từ quy trình phát vé chính thức.

Khán giả không nên chuyển tiền, cung cấp thông tin giấy tờ tùy thân hoặc mã xác thực cá nhân cho các tài khoản không rõ nguồn gốc để mua vé hay nhờ đăng ký vé.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không mua bán hay giao dịch vé concert “Muôn sắc Việt Nam” trên mạng xã hội để tránh sập bẫy lừa đảo.

Để bảo đảm quyền lợi, người dân chỉ nên thực hiện đăng ký theo hướng dẫn của Ban Tổ chức và theo dõi thông tin trên các nền tảng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và thủ tục đổi vé sẽ tiếp tục được Ban Tổ chức cập nhật trong các thông báo tiếp theo. Khán giả có thể theo dõi các nền tảng chính thức của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội để cập nhật thông tin mới nhất về chương trình, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm mở cổng đăng ký vào 10 giờ ngày 19-11-2026.