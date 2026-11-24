Ngày Văn hoá Việt Nam

Theo hướng dẫn của Ban tổ chức, vé tham dự chỉ hiển thị thông tin khu vực, không quy định số ghế cụ thể. Do đó, khán giả cần kiểm tra kỹ khu vực được ghi trên vé, đến sớm để chủ động lựa chọn vị trí đứng hoặc ngồi phù hợp, tránh di chuyển nhầm khu vực.

Bên cạnh vé tham dự, người xem được khuyến nghị mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản cứng để phục vụ việc đối chiếu thông tin, kiểm tra an ninh và hoàn tất thủ tục check-in.

Khán giả cũng cần chủ động quét mã QR để tìm hiểu danh mục vật dụng được phép và không được phép mang vào khu vực tổ chức, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều phối, an ninh tại các cổng kiểm soát.

Sơ đồ chi tiết các khu vực, hướng dẫn lối di chuyển và check-in của Ban tổ chức, giúp khán giả thuận tiện tham dự chương trình. Ảnh: BTC

Ban tổ chức lưu ý, việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, xác định trước cổng vào và có mặt đúng thời gian sẽ giúp quá trình check-in diễn ra thuận lợi, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện có quy mô dự kiến khoảng 50.000 người.

Đặc biệt, chương trình khuyến khích khán giả lựa chọn trang phục truyền thống Việt Nam khi tham dự, từ áo dài đến trang phục đặc trưng của các dân tộc, cùng tạo nên không gian “Biển Sắc Việt” rực rỡ trên khán đài Mỹ Đình.

Đây cũng là cách để mỗi người trực tiếp góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, bản sắc dân tộc và niềm tự hào Việt Nam.

Sơ đồ chi tiết khu vực sự kiện. Ảnh: BTC

Chương trình “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11/2026 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với sự tham dự dự kiến của khoảng 50.000 đại biểu và khán giả.

Sự kiện do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.