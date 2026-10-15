Khán giả bàn luận về ngày vui của Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương

Quách Ngọc Ngoan mới đây chia sẻ đoạn clip nhắc đến vai diễn của anh trong Huyết Thống, đồng thời cập nhật thời điểm bộ phim dự kiến ra rạp. Kèm theo video, nam diễn viên viết: “Hẹn cả nhà tại rạp nhé”.

Trong clip, Quách Ngọc Ngoan cho biết Huyết Thống được điều chỉnh lịch phát hành sang đúng dịp Giáng sinh, Tết Tây, đồng thời có các suất chiếu sớm. Đây cũng là dịp để khán giả theo dõi màn trở lại màn ảnh rộng của nam diễn viên trong một dự án thuộc thể loại kinh dị.

Quách Ngọc Ngoan.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, một số khán giả để lại bình luận nhắc đến Quách Ngọc Ngoan và bày tỏ mong muốn được gặp anh tại các buổi cinetour. Trong đó, có người viết: “Mong được gặp chú, chú đóng phim gì con coi phim đó”, tài khoản khác nhắn: “Chờ anh 8 năm mới ra kinh dị”. Một khán giả cũng bày tỏ sự yêu thích: “Mê chú Ngoan đóng phim rồi”.

Những phản hồi này cho thấy khán giả quan tâm đến sự xuất hiện của Quách Ngọc Ngoan trên màn ảnh, cũng như mong có cơ hội giao lưu trực tiếp với nam diễn viên khi bộ phim ra mắt. Đặc biệt, việc anh góp mặt trong Huyết Thống cùng Lan Phương khiến dự án được chú ý hơn, bởi cả hai sẽ lần đầu hóa thân thành vợ chồng trên màn ảnh rộng.

Trong Huyết Thống, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tâm, một bác sĩ thành đạt, có niềm tin vững chắc vào khoa học và y học. Tuy nhiên, khi con gái gặp phải những biến cố kỳ bí, nhân vật dần rơi vào tình thế khó khăn khi những kiến thức chuyên môn không đủ để lý giải những gì đang xảy ra.

Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan trong Huyết Thống.

Trong khi đó, Lan Phương vào vai Thương, vợ của Tâm và là mẹ bé Ân. Trước tình cảnh nguy hiểm của con gái, Thương phải đối diện với nỗi sợ hãi, sự bất an và những bí mật liên quan đến gia đình. Mối quan hệ giữa Tâm và Thương trở thành một trong những tuyến truyện quan trọng, đưa câu chuyện kinh dị đến gần hơn với những xung đột tình thân.

Sự kết hợp giữa Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương cũng mở ra màu sắc mới cho cả hai diễn viên. Nếu Quách Ngọc Ngoan vào vai người đàn ông quen giải quyết vấn đề bằng lý trí, Lan Phương lại thể hiện người mẹ bị cuốn vào những biến cố liên tiếp. Cả hai phải cùng tìm cách cứu con gái, đồng thời đối diện với những điều nằm ngoài khả năng lý giải thông thường.

Huyết Thống thuộc thể loại kinh dị - tâm linh, do Đinh Đức Thiện đạo diễn, với sự tham gia của Quang Tuấn bên cạnh Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương. Phim khai thác sự đối lập giữa khoa học và niềm tin tâm linh thông qua hành trình giải cứu bé Ân. Khi những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra, bác sĩ Tâm buộc phải tìm đến sự trợ giúp của Liêm, một thầy pháp tin vào luật nhân quả và những thế lực vô hình.

Không chỉ tập trung vào yếu tố hù dọa, bộ phim còn đặt ra câu hỏi về tình thân, niềm tin và giới hạn của con người trước những điều chưa thể giải thích. Những bí mật trong gia đình dần được hé lộ, khiến hành trình cứu đứa trẻ trở nên phức tạp hơn.

Theo lịch phát hành được công bố, Huyết Thống dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào dịp cuối năm. Đây cũng là thời điểm mùa phim cuối năm bước vào giai đoạn cạnh tranh, khi nhiều tác phẩm lựa chọn dịp lễ để tiếp cận khán giả.

Với sự góp mặt của Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương trong vai vợ chồng cùng câu chuyện xoay quanh những bí mật gia đình, Huyết Thống là một trong những dự án đáng chú ý của điện ảnh Việt vào dịp cuối năm 2026.