Cán bộ và nhân dân theo dõi vở cải lương.

Tối 23/11, đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh An Giang đến xem vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” tại phường Rạch Giá. Chương trình nằm trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Đến xem chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong; cán bộ và nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Vở diễn là tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Việt Nam, tái hiện cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống ách đô hộ của nhà Đông Hán. Qua diễn xuất, giọng ca và vũ đạo của các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, câu chuyện lịch sử được chuyển tải sinh động, giàu cảm xúc.

Trong đó, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngân thể hiện vai Trưng Trắc, Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi vào vai Thi Sách. Những màn diễn xuất giàu cảm xúc của các nghệ sĩ nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả.

"Tiếng trống Mê Linh" là vở diễn kinh điển của nghệ thuật sân khấu cải lương.

Nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân thể hiện xuất sắc vai Trưng Trắc, người phụ nữ mưu trí, có tài thao lược, trái tim nhân hậu.

Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi vai Thi Sách với bản lĩnh kiên trung.

Các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang hoàn thành xuất sắc vai diễn.

Đông đảo người dân đến xem vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh".

Có mặt tại buổi diễn, bà Huỳnh Ngọc Minh, ngụ phường Rạch Giá, cho biết từng xem “Tiếng trống Mê Linh” qua truyền hình nhưng khi thưởng thức trực tiếp trên sân khấu vẫn có cảm xúc đặc biệt. Bà ấn tượng với phân cảnh Trưng Trắc lập bàn thờ tế sống chồng, cùng em gái Trưng Nhị lãnh đạo nghĩa quân đứng lên khởi nghĩa.

“Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều trích đoạn cải lương về đề tài lịch sử để bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho các bạn trẻ”, bà Minh chia sẻ.

Thông qua vở diễn, Festival “Dòng xanh An Giang” góp thêm một không gian thưởng thức nghệ thuật truyền thống, đưa tác phẩm sân khấu kinh điển đến gần hơn với công chúng.