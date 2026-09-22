Khán giả 16 tuổi qua đời khi tham dự concert, Stray Kids: 'Chúng tôi vô cùng đau buồn'

Một người hâm mộ 16 tuổi đã qua đời sau khi gặp sự cố y tế trong lúc xếp hàng chờ tham dự concert của Stray Kids tại Buenos Aires, Argentina. Trước mất mát đau lòng này, nhóm đã gửi lời chia buồn tới gia đình và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ người hâm mộ.

Theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc và các trang tin giải trí đăng tải, sự việc xảy ra vào ngày 14/9, khi người hâm mộ 16 tuổi đang chờ để tham dự buổi biểu diễn của Stray Kids tại Buenos Aires. Người này bất ngờ gặp tình trạng cấp cứu y tế và ngã quỵ tại khu vực chờ.

Nhân viên cấp cứu nhanh chóng có mặt để hỗ trợ trước khi đưa người hâm mộ tới một bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực cứu chữa, người hâm mộ này đã không qua khỏi.

Thông tin về sự việc được chia sẻ trong thời điểm Stray Kids đang thực hiện lịch trình biểu diễn tại Argentina. Sau khi biết tin, nhóm cũng thông báo thay đổi kế hoạch phát sóng trực tiếp mừng sinh nhật thành viên Felix.

Theo thông báo được đăng tải, buổi livestream dự kiến diễn ra theo giờ địa phương đã buộc phải hoãn vì tình hình phát sinh tại địa phương. Stray Kids đồng thời gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ đã chờ đợi để cùng nhóm chúc mừng sinh nhật Felix.

Đến ngày 16/9, trước khi Stray Kids bước lên sân khấu, một phút mặc niệm đã được dành để tưởng nhớ người hâm mộ vừa qua đời. Khoảnh khắc này diễn ra trong không khí trang nghiêm, khi các thành viên cùng khán giả dành sự tưởng nhớ cho một STAY không may mắn.

Đáng chú ý, theo chia sẻ từ gia đình người hâm mộ, Stray Kids đã gửi một vòng hoa cùng lời chia buồn tới gia đình. Trong lời nhắn, nhóm bày tỏ sự đau lòng trước sự việc và nhắc tới tình cảm mà người hâm mộ dành cho âm nhạc cũng như các buổi biểu diễn của họ.

Stray Kids viết: "Sau khi nghe tin đau lòng về chuyện khủng khiếp đã xảy ra với một người hâm mộ đến gặp chúng tôi, tất cả chúng tôi đều vô cùng đau buồn". Nhóm cũng cho biết họ sẽ không quên việc người hâm mộ đã yêu thích âm nhạc, các sân khấu của Stray Kids và mang theo niềm hy vọng được gặp các thành viên khi đến địa điểm tổ chức concert.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên rằng các bạn đã yêu thích âm nhạc và các buổi biểu diễn của chúng tôi, và rằng các bạn đã đến nơi đó với hy vọng được gặp chúng tôi", nhóm chia sẻ.

Bên cạnh nỗi đau trước sự mất mát, Stray Kids cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với tình cảm và sự ủng hộ mà người hâm mộ đã dành cho nhóm. Cuối thư, các thành viên gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và cầu nguyện cho người đã khuất được an nghỉ.

Sự việc khiến cộng đồng STAY không khỏi xót xa, đặc biệt khi người hâm mộ 16 tuổi đã đến concert với mong muốn được nhìn thấy thần tượng yêu thích nhưng cuối cùng lại không thể trở về nhà.

Hiện Stray Kids tiếp tục lịch trình biểu diễn quốc tế trong khuôn khổ tour diễn của nhóm. Trong những ngày tới, sự việc tại Buenos Aires được cho là sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ.