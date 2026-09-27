Khán đài trống và tương lai mờ mịt của FIFA ASEAN Cup

Khán đài trống vắng trong trận Việt Nam - Philipppines

Từng kỳ vọng sức hút của một giải đấu do FIFA tổ chức sẽ tạo nên những khán đài đông kín và mở ra một thị trường thương mại mới cho bóng đá Đông Nam Á, FIFA ASEAN Cup 2026 lại đang cho thấy hình ảnh trái ngược. Những sân vận động thưa thớt khán giả, bản quyền truyền hình khó bán và nguồn tài trợ hạn chế đặt ra câu hỏi về khả năng tồn tại lâu dài của giải đấu.

Từ giấc mơ của Infantino đến những khán đài hút gió

Sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có mặt tại Hà Nội và chứng kiến gần 40.000 khán giả đến sân theo dõi trận chung kết ASEAN Cup 2026, FIFA có lẽ đã có thêm lý do để tin rằng bóng đá Đông Nam Á đang sở hữu một thị trường khán giả đầy tiềm năng.

Với FIFA ASEAN Cup, kỳ vọng ấy càng có cơ sở. Đây là giải đấu mang thương hiệu FIFA, quy tụ các đội tuyển với tham vọng và lực lượng mạnh nhất. Tính cạnh tranh cũng được kỳ vọng cao hơn khi tiền thưởng tăng, khiến các đội tuyển có thêm động lực thi đấu nghiêm túc.

Nhưng thực tế của giải đấu đang cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Ngoại trừ trận Indonesia gặp Singapore thu hút hơn 38.000 khán giả, số liệu về lượng người đến sân ở nhiều trận đấu khác không được công bố rộng rãi. Dù vậy, chỉ cần theo dõi hình ảnh truyền hình cũng có thể nhận ra mức độ quan tâm không như kỳ vọng.

Ngay cả những trận đấu có Việt Nam hay Thái Lan tham dự tại Division A cũng không tạo được bầu không khí tương xứng với một giải đấu cấp khu vực mang thương hiệu FIFA. Trên nhiều khán đài, số lượng cổ động viên ít đến mức tạo cảm giác đây là một trận giao hữu kín hoặc một trận đấu bị hạn chế khán giả.

Nếu Việt Nam và Thái Lan còn không thể tạo ra những khán đài sôi động, sức hút của các cặp đấu như Lào - Brunei hay Myanmar - Timor-Leste ở Division B càng khó kỳ vọng nhiều hơn. Đây rõ ràng không còn là câu chuyện về vài sân vận động vắng người nữa mà là số phận, là tương lai của giải đấu. Đối với một giải đấu muốn xây dựng thương hiệu và tạo nguồn thu thương mại, khán giả chính là một trong những thước đo quan trọng nhất.

Các cầu thủ Thái Lan ăn mừng với khán đài trống vắng.

FIFA ASEAN Cup thiếu sức hút thương mại

Một giải đấu có thể tồn tại về mặt chuyên môn mà không cần khán đài luôn chật kín. Nhưng mục tiêu của FIFA là biến FIFA ASEAN Cup thành một sản phẩm thương mại lâu dài. Do đó, những hình ảnh đìu hiu trên khán đài rõ ràng là tín hiệu đáng suy nghĩ.

Trên truyền hình, những khán đài trống tạo ra hiệu ứng hình ảnh không tốt. Các nhà tài trợ cũng khó có thể kỳ vọng mức độ nhận diện cao nếu sản phẩm của họ xuất hiện trước một lượng khán giả trực tiếp quá ít và một giải đấu chưa tạo được thói quen theo dõi rộng rãi.

Thực tế, những bảng quảng cáo quanh sân cũng chưa xuất hiện dày đặc các thương hiệu lớn. Điều này có thể phản ánh sự thận trọng của thị trường: doanh nghiệp chỉ sẵn sàng chi tiền khi họ nhìn thấy khả năng tiếp cận một lượng khán giả đủ lớn.

Bài toán bản quyền truyền hình cũng không thuận lợi. Thái Lan không mua bản quyền, trong khi tại Việt Nam, việc sở hữu bản quyền chỉ được giải quyết sát giờ thi đấu. Khi một giải đấu do FIFA tổ chức vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các thị trường truyền hình quan trọng nhất Đông Nam Á, rõ ràng sức hút thương mại của nó chưa đạt kỳ vọng.

Đáng chú ý hơn là tiền thưởng dành cho nhà vô địch được cho là giảm từ 1 triệu USD xuống 650.000 USD. Việc phải điều chỉnh phần thưởng theo hướng giảm xuống cho thấy bài toán tài chính tại giải này đã thất bại.

Nhìn xa hơn, nếu hình ảnh của FIFA ASEAN Cup 2026 tiếp tục gắn với những khán đài trống vắng, bản quyền truyền hình khó bán, đừng mong doanh nghiệp sẽ chú ý ở các giải sau. Nói thẳng ra, bài toán của FIFA bây giờ là làm sao để giải lần sau sẽ thu hút đông khán giả. Nếu không giải quyết được bài toán đó thì nên khai tử giải cho rảnh nợ.

FIFA có thể tạo ra một giải đấu bằng quyền lực tổ chức. Nhưng để giải đấu sống được, cuối cùng họ vẫn phải cần khán giả.