Khẩn cấp xử lý sạt lở dân cư ven cao tốc La Sơn - Túy Loan và sông Thác Trượt

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, dự án xử lý sạt lở khu dân cư gần bờ sông hạ lưu khu vực Thác Trượt và khu dân cư đang sinh sống kẹp giữa đường cao tốc La Sơn - Tuý Loan với tỉnh lộ 14B qua địa bàn xã Khe Tre có chiều dài 3,1km.

Khu dân cư đang sinh sống kẹp giữa đường cao tốc La Sơn - Tuý Loan với tỉnh lộ 14B qua địa bàn xã Khe Tre.

Công trình triển khai nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho các hộ dân sinh sống dọc theo bờ sông hạ lưu khu vực Thác Trượt và những hộ dân kẹp giữa đường Cao tốc La Sơn - Tuý Loan.

Đồng thời, công trình sẽ bảo vệ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của địa phương, chỉnh trang cảnh quan môi trường khu vực và chủ động hạn chế tối đa các thiệt hại do mưa lũ gây ra trong những năm tới.

Theo phương án thiết kế được phê duyệt, dự án sẽ đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở dọc hai bên bờ sông với tổng chiều dài 3,1km với 8 đoạn kè chính.

Xử lý khẩn cấp sạt lở dân cư ven cao tốc La Sơn - Túy Loan và sông Thác Trượt.

Cụ thể, đoạn qua Xuân Phú 1, Xuân Phú 2, Đa Phú 1, Đa Phú 2, Hà An, Đa Phú 3, bờ tả cầu Lê Nô và bờ hữu cầu Lê Nô.

Về giải pháp kỹ thuật, kết cấu kè được áp dụng linh hoạt giữa tường bê tông trọng lực, kè kết hợp mái nghiêng gia cố tấm đan bê tông cốt thép và rọ đá bọc nhựa chống xói chân.

Song song với việc đắp kè, dự án sẽ tiến hành nạo vét, khơi thông và chỉnh trị hoàn trả hướng dòng chảy cho đoạn lòng sông dài khoảng 230m, từ cuối kè Xuân Phú đoạn 1 đến cuối kè Xuân Phú đoạn 2.

Khu vực Thác Trượt, xã Khe Tre sạt lở nghiêm trọng.

Theo đó, đoạn nạo vét có chiều rộng đáy trung bình 25m, chiều sâu nạo vét từ 1,3 - 1,5m, lượng đất đào sẽ được đắp bù san gạt tại chỗ vào vùng thấp trũng phía bờ hữu sông. Hệ thống cống thoát nước, cửa xả, rãnh thoát nước ngang và bậc quản lý cũng sẽ được đầu tư đồng bộ bằng bê tông cốt thép.

Ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre thông tin, đợt mưa lũ cuối năm 2025 đã gây hư hỏng, sạt lở bờ sông, suối và nhiều tuyến đường giao thông.

Nếu không có giải pháp khắc phục kịp thời, khi mùa mưa bão đến sẽ gây sạt lở nghiêm trọng hơn, đe dọa trực tiếp đến đời sống của người dân.

Do vậy, việc UBND TP Huế bố trí kinh phí nhằm giúp xã sớm triển khai nạo vét khơi thông sông Tả Trạch sẽ kịp thời đảm bảo an toàn cho khu dân cư nằm gần khu vực bờ sông và các điểm có nguy cơ sạt lở.