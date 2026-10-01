Khẩn cấp ứng phó sạt lở đồi, đe dọa 58 hộ dân và quốc lộ 217 qua Thanh Hóa

Trước tình trạng 58 hộ dân và tuyến đường quốc lộ 217 bị đe dọa khi xuất hiện các vết nứt ở sườn đồi tại bản Lốc Tong và bản Trung Xuân, xã Trung Hạ.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp, yêu cầu UBND xã Trung Hạ khẩn trương sơ tán dân theo phương châm "4 tại chỗ". Đồng thời tổ chức cắm rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm. Tuyệt đối không để người dân tự ý quay trở về khi chưa đảm bảo an toàn, nhất là khi xảy ra mưa lũ.

Nhà chị Hà Thị Duôn, ở bản Lốc Tong phải di dời nhà sau khi khu vực đồi Pu Già xuất hiện các vết nứt, sụt lún kéo dài khoảng 600m theo sườn đồi, nứt, lún sâu nhất từ (0,5 - 1,5m).

Ngoài ra, tỉnh cũng giao địa phương tổ chức khảo sát, đánh giá và lập phương án tìm kiếm vị trí an toàn để xây dựng khu tái định cư tập trung, sắp xếp ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất.

Cùng với đó, Sở Xây dựng được giao chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp theo dõi, cảnh báo kịp thời nguy cơ sạt lở, nhằm đảm bảo an toàn công trình và giao thông thông suốt trên tuyến quốc lộ 217.

Vết nứt tại khu vực đồi Pu Già không chỉ đe dọa đến các hộ dân mà còn đe dọa đến tuyến đường giao thông huyết mạch quốc lộ 217.

Trước đó, Báo Xây dựng đã thông tin, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 13 - 19/9, tại một số khu dân cư trên địa bàn bản Lốc Tong và Trung Xuân xuất hiện các vết nứt trên sườn đồi phía sau nhà dân.

Đe dọa sự an toàn đến hàng chục hộ dân và quốc lộ 217, khiến một hộ dân tại bản Lốc Tong, xã Trung Xuân phải di dời nhà cửa và sơ tán đến nhà người thân ở nhờ để bảo đảm an toàn.