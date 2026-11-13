Khẩn cấp khắc phục sạt lở trên đường đi Cửa khẩu quốc tế La Lay

Video: Sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 15D. Thực hiện: Minh Tiến

Thông tin ban đầu từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay thuộc BĐBP tỉnh Quảng Trị, vị trí sạt lở kéo dài khoảng 50m, với hơn 2.000m3 đất đá từ taluy dương đổ xuống, chắn toàn bộ mặt đường.

Tại hiện trường, một mảng lớn đất đá trên sườn núi sạt xuống, để lộ vách đất, đá trơ trọi. Đất đá vụn văng ra xung quanh, phủ kín mặt đường tại vị trí sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở

Nhiều tảng đá lớn còn đè lên hệ thống hộ lan bằng kim loại bên đường 15D, khiến một số đoạn bị biến dạng, cong vênh. Khu vực sạt lở nằm trên đoạn đường đèo quanh co, một bên là vách núi, bên còn lại là sườn dốc. Sương mù bao phủ khiến tầm nhìn tại hiện trường bị hạn chế. Khối lượng đất đá lớn chắn ngang tuyến đường khiến việc lưu thông qua khu vực bị tê liệt hoàn toàn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã cử lực lượng chốt chặn tại hai đầu điểm sạt lở. Đồng thời, liên hệ với lực lượng quản lý đường bộ để triển khai phương án xử lý nhằm sớm khôi phục giao thông.

Sạt lở gây ách tắc cục bộ quốc lộ 15D

Sáng 13-11, UBND xã La Lay phát thông báo, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, khu vực sạt lở trên quốc lộ 15D tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, đặc biệt tại những vị trí có đất đá chưa ổn định trên sườn núi. Chính quyền khuyến cáo người dân và các phương tiện không tự ý đi vào khu vực sạt lở, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.