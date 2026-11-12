Khám xét nơi ở người đàn ông 35 tuổi: Cảnh sát 'đứng hình' trước 451 món đồ gây sốc

Cảnh sát Nhật Bản vừa phát hiện một vụ trộm cắp gây nhiều chú ý khi bắt giữ người đàn ông 35 tuổi bị tình nghi thường xuyên đột nhập vào các trường học để lấy trộm miếng lót giày đi trong nhà của nữ sinh.

Điều khiến vụ việc trở nên khó tin là trong quá trình kiểm tra nơi ở cùng ba lô của nghi phạm, lực lượng chức năng tìm thấy tới 451 miếng lót giày. Theo lời khai ban đầu, người này đã thực hiện hành vi tương tự từ thời còn học trung học cơ sở.

Theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản, người bị tình nghi là Matsuzaki Daisuke, 35 tuổi, hiện không có công việc ổn định và cũng không có chỗ ở cố định.

Từ những tang vật thu giữ được, cảnh sát tiếp tục khám xét nơi ở của Matsuzaki tại thành phố Takaoka.

Người này bị cáo buộc đã đột nhập một trường THCS công lập ở thành phố Takaoka, tỉnh Toyama, vào ngày 17/10 để lấy cắp 4 đôi giày đi trong nhà của học sinh, trong đó có tổng cộng 8 miếng lót giày. Sau khi bị phát hiện, Matsuzaki đã bị truy tố với các cáo buộc xâm nhập trái phép và trộm cắp tài sản.

Sự việc bị phát giác vào khoảng 4h sáng ngày 17/10, khi cảnh sát trong lúc tuần tra phát hiện một chiếc xe máy đỗ gần trường học với dấu hiệu đáng nghi. Không lâu sau, Matsuzaki quay lại khu vực này và bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Qua khám xét, cảnh sát tìm thấy 8 miếng lót giày được giấu trong túi áo khoác của người đàn ông, qua đó làm rõ hành vi trộm cắp bị nghi ngờ.

Từ những tang vật thu giữ được, cảnh sát tiếp tục khám xét nơi ở của Matsuzaki tại thành phố Takaoka. Kết quả khiến lực lượng chức năng bất ngờ khi phát hiện thêm số lượng lớn miếng lót giày được cất giữ tại đây. Tổng cộng, số tang vật thu giữ từ nơi ở và đồ dùng cá nhân của người đàn ông này lên tới 451 miếng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát cho rằng phần lớn số miếng lót giày bị thu giữ có khả năng là đồ dùng của các nữ sinh. Nghi phạm bị tình nghi đã nhiều lần thực hiện hành vi tương tự tại hơn 30 trường học, bao gồm trường tiểu học, THCS và THPT. Phạm vi hoạt động được cho là không chỉ giới hạn ở tỉnh Toyama mà còn có thể mở rộng sang các địa phương lân cận.

Matsuzaki khai nhận thường tìm kiếm thông tin trên Internet và truyền hình để lựa chọn địa điểm thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi xác định được mục tiêu, người này thường lợi dụng đêm khuya, lúc trường học vắng người, để tìm những lối ra vào không được khóa cẩn thận rồi lẻn vào bên trong.

Khi đã vào trường, nghi phạm tìm đến khu vực tủ giày của học sinh, lấy miếng lót bên trong những đôi giày đi trong nhà rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Việc liên tục nhắm đến các cơ sở giáo dục và duy trì hành vi trong thời gian dài khiến cảnh sát cho rằng số vụ trộm thực tế có thể lớn hơn nhiều so với những gì đã được phát hiện.

Hiện cảnh sát Nhật Bản đang tiếp tục kiểm tra nguồn gốc của 451 miếng lót giày thu giữ được, đồng thời phối hợp với các trường học để xác định chủ sở hữu. Cơ quan chức năng cũng mở rộng điều tra nhằm làm rõ liệu Matsuzaki có liên quan đến những vụ đột nhập, trộm cắp khác tại các cơ sở giáo dục trong khu vực hay không.