Khám xét nơi ở của “Cậu Tuấn tử vi”, thu giữ 22 sổ tiết kiệm có tổng số dư hơn 31 tỉ đồng

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Ngày 12.11, theo Trang TTĐT Công an Quảng Ninh, ngày 4.11.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1971, trú tại tổ 5, khu Cẩm Sơn 1, phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh), thường gọi là “Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh”.

Tuấn bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

VKSND TP Quảng Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam.

Nguyễn Văn Tuấn lập và sử dụng các tài khoản mạng xã hội có hàng nghìn lượt theo dõi như “Cậu Tuấn Cửa Ông”, “Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh” để livestream, đăng tải nội dung xem tử vi.

Cơ quan điều tra xác định Tuấn đưa ra những lời phán đoán về quá khứ, hiện tại và tương lai của nhiều cá nhân, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Cùng tham gia các hoạt động này còn có hai con trai của Tuấn là Nguyễn Duy Lương, sinh năm 1993 và Nguyễn Hùng Cường, sinh năm 2021.

Trong các video liên quan đến một số vụ việc nghiêm trọng có thật được lan truyền trên mạng xã hội, Tuấn đưa ra những lời giải thích mang màu sắc tâm linh, quy kết nguyên nhân cho việc người trong cuộc “phạm sao”, “phạm số” hoặc bị thần thánh trừng phạt. Tuấn còn phán “số phải chết”, “số phải cô độc” và cho rằng người gặp vận hạn cần dâng lễ để được cúng giải hạn, đổi cung số.

Đặc biệt, thời gian gần đây, Tuấn còn lợi dụng các vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong xã hội, trong đó có những vụ việc liên quan đến các đối tượng “giang hồ mạng” bị Cơ quan Công an bắt giữ, để sản xuất, đăng tải video nhằm thu hút sự chú ý, lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

Đằng sau những nội dung mang màu sắc tâm linh này là hàng loạt bình luận tiêu cực, xúc phạm, lăng mạ những cá nhân có thật được nhắc đến trong các câu chuyện mà Tuấn khai thác để thu hút sự chú ý, đánh bóng tên tuổi và phục vụ mục đích vụ lợi.

Không ít người xem còn bày tỏ tâm lý hoang mang, lo sợ, thậm chí chủ động đề nghị được dâng lễ cho Tuấn để giải hạn, hóa giải những điều mà Tuấn đã phán truyền.

Khám xét nơi ở của Tuấn, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan, gồm: 1 máy quay, 5 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 10 máy tính, 6 thẻ nhớ, 10 ổ cứng, 6 sổ sách; đặc biệt là 22 sổ tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn với tổng số tiền trên 31 tỉ đồng; cùng 10 khẩu súng tự chế.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.