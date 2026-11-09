Khám xét nhà người đàn ông 35 tuổi, cảnh sát phát hiện 451 món đồ gây sốc

Một vụ trộm cắp kỳ lạ vừa được phát hiện tại Nhật Bản khi một người đàn ông 35 tuổi bị cáo buộc nhiều lần đột nhập trường học để lấy trộm miếng lót bên trong giày đi trong nhà của nữ sinh. Đáng chú ý, sau khi khám xét nơi ở và ba lô của nghi phạm, cảnh sát thu giữ tổng cộng 451 miếng lót giày. Người này còn khai nhận đã bắt đầu hành vi trộm cắp từ khi còn học trung học cơ sở.

Theo truyền thông Nhật Bản, nghi phạm là Matsuzaki Daisuke, 35 tuổi, không có công việc ổn định và thường xuyên sống trong tình trạng không có nơi cư trú cố định. Người đàn ông này bị cáo buộc đột nhập một trường trung học cơ sở công lập tại thành phố Takaoka, tỉnh Toyama, vào ngày 17/10, lấy trộm 4 đôi giày đi trong nhà của học sinh, tương đương 8 miếng lót giày. Sau đó, Matsuzaki bị truy tố về các hành vi xâm nhập trái phép và trộm cắp tài sản.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 4h sáng cùng ngày, khi cảnh sát tuần tra phát hiện một chiếc xe máy đỗ gần khu vực trường học. Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra Matsuzaki khi người này quay trở lại hiện trường. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện 8 miếng lót giày được cất trong túi áo khoác của nghi phạm.

Từ những tang vật thu giữ được, cảnh sát tiếp tục khám xét nơi ở của Matsuzaki tại thành phố Takaoka. Kết quả khiến lực lượng chức năng bất ngờ khi phát hiện thêm số lượng lớn miếng lót giày được cất giữ tại đây. Tổng cộng, số tang vật thu giữ từ nơi ở và đồ dùng cá nhân của người đàn ông này lên tới 451 miếng.

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát nhận định phần lớn số miếng lót giày nói trên có thể thuộc về các nữ sinh. Cơ quan chức năng nghi ngờ nghi phạm đã thực hiện hành vi trộm cắp tại hơn 30 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, không chỉ ở tỉnh Toyama mà còn có thể tại những khu vực lân cận.

Làm việc với cảnh sát, Matsuzaki thừa nhận đã lấy trộm các miếng lót giày từ tủ đựng giày của học sinh trong nhiều trường học. Đáng chú ý, người này khai rằng bản thân bắt đầu thực hiện hành vi tương tự từ khi còn học trung học cơ sở. Tuy nhiên, tần suất phạm tội chỉ gia tăng đáng kể trong khoảng 2 năm trở lại đây.

Về phương thức hoạt động, Matsuzaki cho biết thường tìm kiếm thông tin trên Internet và truyền hình để lựa chọn địa điểm gây án. Sau khi xác định mục tiêu, người này lợi dụng thời điểm ban đêm, khi trường học không có người qua lại, để tìm những lối ra vào không được khóa cẩn thận rồi lẻn vào bên trong.

Nghi phạm sau đó tiếp cận khu vực tủ đựng giày của học sinh, lấy miếng lót bên trong những đôi giày đi trong nhà rồi nhanh chóng rời khỏi trường học. Việc liên tục nhắm vào các cơ sở giáo dục và thực hiện hành vi trong thời gian dài khiến cảnh sát nghi ngờ số vụ việc có thể còn nhiều hơn những gì được phát hiện ban đầu.

Hiện cơ quan chức năng Nhật Bản đang tiếp tục xác minh nguồn gốc của 451 miếng lót giày được thu giữ, đồng thời đối chiếu tang vật với các trường học để xác định danh tính những người bị ảnh hưởng. Cảnh sát cũng mở rộng điều tra nhằm làm rõ liệu Matsuzaki có liên quan đến những vụ đột nhập và trộm cắp khác tại các cơ sở giáo dục hay không.

Vụ việc gây chú ý bởi số lượng tang vật đặc biệt lớn, đồng thời cho thấy hành vi trộm cắp được nghi phạm khai nhận đã kéo dài từ thời niên thiếu. Việc xác định đầy đủ nguồn gốc số đồ vật thu giữ được được xem là bước quan trọng để làm rõ phạm vi và mức độ của chuỗi vụ việc này.