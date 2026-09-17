Khám xét khẩn cấp nhà một nữ diễn viên nổi tiếng

Cuộc khám xét được tiến hành ngày 25/8 theo lệnh của cơ quan chức năng. Các đặc vụ liên bang tập trung tìm kiếm những chứng cứ phục vụ quá trình điều tra, trong bối cảnh nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên vẫn chưa được xác định hoàn toàn.

Hayden Panettiere qua đời ở tuổi 36

Hayden Panettiere được phát hiện bất tỉnh vào khoảng 13h50 ngày 16/8 tại Greenville, bang South Carolina. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt và tiến hành hỗ trợ y tế, nhưng nữ diễn viên được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Panettiere qua đời ở tuổi 36, chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 37 (Ảnh: People)

Cảnh sát cho biết điều tra ban đầu không phát hiện dấu hiệu phạm tội hoặc tình huống đáng ngờ. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng sau đó tiếp tục làm rõ những tình tiết liên quan đến cái chết của Panettiere, trong đó có sự tham gia của DEA.

Theo hồ sơ cảnh sát, bạn trai của Panettiere là Brian Hickerson cùng em trai cô, Zach, có mặt tại nhà vào thời điểm nữ diễn viên gặp vấn đề nghiêm trọng. Hickerson đã cho cảnh sát xem một "túi thuốc" mà Panettiere được cho là đã uống. Chi tiết này được ghi nhận trong hồ sơ nhưng chưa đủ để xác định nguyên nhân tử vong hay nguồn gốc số thuốc.

Tại nhà riêng, lực lượng chức năng cũng phát hiện Narcan, loại thuốc chứa naloxone thường được sử dụng để đảo ngược tác dụng của opioid trong trường hợp quá liều.

Khám nghiệm tử thi chưa xác định nguyên nhân cuối cùng

Ngày 17/8, Văn phòng Giám định pháp y Quận Greenville thông báo đã hoàn tất khám nghiệm tử thi. Kết quả không phát hiện dấu hiệu chấn thương có thể góp phần dẫn đến cái chết.

Một khả năng được đề cập là Panettiere có thể đã sử dụng thuốc quá liều và rơi vào tình trạng ngừng tim. Tuy nhiên, đây chưa phải kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong.

Việc DEA khám xét nhà riêng của nữ diễn viên sau đó cho thấy cơ quan chức năng tiếp tục thu thập bằng chứng phục vụ điều tra. Tuy nhiên, việc khám xét không đồng nghĩa Panettiere đã được xác định có liên quan đến hoạt động mua bán hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp.

Panettiere từng công khai nói về những khó khăn liên quan đến chứng nghiện trong nhiều năm. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1994 với vai diễn trong series truyền hình One Life to Live của ABC.

Sau đó, nữ diễn viên tham gia nhiều tác phẩm như Heroes, Nashville, Scream 4 và Scream VI. Đặc biệt, vai Juliette Barnes trong Nashville giúp Panettiere tạo dấu ấn đáng chú ý trên màn ảnh truyền hình Mỹ.

Trong Heroes, cô cũng được đông đảo khán giả quốc tế biết đến.

Panettiere để lại con gái Kaya, 11 tuổi. Sự ra đi của nữ diễn viên ở tuổi 36 gây chú ý trong giới giải trí quốc tế, trong khi cơ quan chức năng vẫn tiếp tục làm rõ các tình tiết xung quanh cái chết.

Hiện, cuộc khám xét của DEA tại nhà riêng của Panettiere được xác định nhằm tìm kiếm bằng chứng liên quan đến ma túy bất hợp pháp. Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nữ diễn viên và những vấn đề liên quan vẫn đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.