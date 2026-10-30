Khám xét khẩn cấp, bắt Tổng giám đốc Công ty Bảo Phúc và 7 đối tượng ở TPHCM

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Ngày 30/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hoài Phong (SN 1993, ngụ phường Bình Trị Đông, TPHCM) - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc; cùng 7 đồng phạm chủ chốt là Lê Văn Trường, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Nam Kha, Đoàn Ngọc Ngân, Cao Thị Phương, Nguyễn Trần Hòa và Phan Thị Bạch Quế.

Chiêu trò "treo đầu dê, bán thịt chó" và kịch bản dàn cảnh tinh vi

Theo điều tra ban đầu, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM về việc đấu tranh, xử lý tội phạm núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, Phòng Cảnh sát kinh tế đã rà soát và phát hiện hành vi vi phạm tại Công ty Bảo Phúc (địa chỉ số 98 - 102 đường 34, phường An Lạc).

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Hoài Phong - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc. Ảnh: CA

Tổng giám đốc công ty là Nguyễn Hoài Phong cùng các đối tượng chủ chốt đã sử dụng nhiều pháp nhân trong "hệ sinh thái" của mình, chỉ đạo nhân viên đăng thông tin gian dối về nhà, đất giá rẻ trên các nền tảng Chợ Tốt, Bất động sản, TikTok... để thu hút người mua từ nhiều tỉnh, thành phố như TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai, Cần Thơ, Nghệ An, Thái Nguyên... Khi khách hàng hẹn đi xem thực tế, nhân viên báo nhà đất đăng tải đã bán hết.

8 đối tượng đã bị khởi tố, băt` giữ. Ảnh: CA

Tuy nhiên, sau đó chúng dụ dỗ khách lên xe ô tô 7-45 chỗ chuẩn bị sẵn để chở thẳng về một số xã thuộc khu vực tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, các đối tượng dùng sơ đồ phân lô dự án vẽ sẵn phối cảnh, tiện ích, đưa khách đi xem nhà mẫu, nhà trọ cho thuê thu lời cao. Đáng chú ý, công ty bố trí lực lượng đóng giả làm "cò mồi", khách mua đất để giả lập việc đặt cọc, chuyển khoản nhằm đánh lừa tâm lý, kích thích nạn nhân xuống tiền.

Sau khi thu được tiền đặt cọc, các đối tượng tiếp tục tung thông tin gian dối khiến khách hàng không thể tiến hành giao dịch tiếp, từ đó chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ số tiền cọc.

Thu giữ hàng trăm hợp đồng, khẩn trương truy tìm nạn nhân

Tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm gồm văn phòng, 2 chi nhánh Công ty Bảo Phúc và nơi ở của Nguyễn Hoài Phong, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hợp đồng công chứng, chứng từ giao dịch bất động sản từ năm 2024 đến 2026, máy tính, dữ liệu điện tử và con dấu của các pháp nhân liên quan.

Khám xét nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Hoài Phong. Ảnh: CA

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt 1,77 tỷ đồng tiền cọc của 3 bị hại. Tài liệu thu giữ còn thể hiện Phong và cấp dưới đã ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc khác, thu về hàng chục tỷ đồng. Tính đến nay, công an đã làm việc với 28 nạn nhân.

Khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, công an đã thu giữ nhiều hợp đồng, tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động buôn bán bất động sản kiểu "treo đầu dê, bán thịt chó" của Phong và đồng bọn. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo: Những ai là nạn nhân bị Công ty Bảo Phúc lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc, đề nghị liên hệ ngay Phòng Cảnh sát kinh tế (số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM) để trình báo và phối hợp giải quyết.

Đồng thời, công an cũng yêu cầu các nhân viên từng làm việc tại Công ty Bảo Phúc và các công ty liên quan khẩn trương đến làm việc để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Qua vụ án trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không giao dịch, ký giấy tờ đặt cọc hay chuyển tiền khi đang đi tham quan dự án mà chưa kiểm tra pháp lý. Cần liên hệ UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để xác minh quy hoạch, chủ sở hữu và giá thị trường trước khi xuống tiền. Cảnh giác với các doanh nghiệp nhiều lần đổi tên, đổi địa chỉ hoặc rao bán bất động sản vị trí đẹp với giá "siêu rẻ" so với mặt bằng chung. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần chủ động lưu giữ tài liệu, hình ảnh, chứng từ và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.