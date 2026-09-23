Khám xét căn hộ của mafia, cảnh sát Italy tìm thấy 3,6 triệu USD giấu trong tường, sàn nhà

Lực lượng chống mafia Italy đã thu giữ lượng tiền mặt trị giá 3,2 triệu EURO (khoảng 3,6 triệu USD) khi khám xét căn nhà liên quan đến băng đảng ở Caivano thuộc vùng Naples ngày 21/9.

Hơn 600 cọc tiền mệnh giá 50 EURO được bọc bằng màng nylon, và xếp ngay ngắn bên dưới các viên gạch lát sàn, gạch ốp tường và trong những ngăn kéo bí mật của tủ quần áo. Phía cảnh sát đã dùng nhiều xô nhựa vận chuyển tiền ra ngoài và chuyển vào xe bọc thép.

Cảnh sát còn tìm thấy 11 chiếc đồng hồ Rolex xa xỉ, cùng với vũ khí và những dụng cụ phục vụ cho việc buôn bán ma túy.

Cuộc đột kích được tiến hành theo sau chiến dịch ngầm kéo dài nhiều tháng dưới sự chỉ đạo của ông Nicola Gratteri, công tố viên chống mafia tại Naples. Ông cho biết hôm 22/9 rằng nhà chức trách đã nghe lén điện thoại di động của các thành viên băng đảng đang bị giam trong tù. Những chiếc điện thoại này được người thân lén đưa vào.

Cuộc điều tra được khởi động sau khi lực lượng chức năng nhận được tin trình báo của những người muốn cung cấp chứng cứ để đổi lấy sự bảo vệ của nhà chức trách.

Theo công tố viên Gratteri, những người bị bắt là thành viên của băng nhóm khét tiếng Angelino.

Tuyên bố của lực lượng hiến binh cho hay, 34 người bị bắt với cáo buộc tham gia tổ chức tội phạm kiểu mafia, buôn bán ma túy, tống tiền và tàng trữ ma túy nhằm mục đích buôn bán.

Theo công tố viên Gratteri, nhóm này hoạt động theo kiểu “doanh nghiệp”, bố trí người làm việc theo các ca luân phiên để thực hiện những hoạt động bất hợp pháp, như buôn bán ma túy và tống tiền.

Số tiền 3,6 triệu USD sẽ được chuyển vào “Quỹ Tư pháp” của Italy, quỹ hỗ trợ các nạn nhân của tội phạm có tổ chức.