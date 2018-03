Khám xét, bắt giữ 2 nhân viên ngân hàng Eximbank TP HCM

12h45 phút chiều nay (26/3), cơ quan công an đã áp giải hai cán bộ ngân hàng Eximbank chi nhánh TP HCM ra xe cảnh sát cùng một số thùng lớn chứa tài liệu sau cuộc khám xét kéo dài nhiều giờ.

Sáng nay 26/3, cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với VKS cùng các đơn vị liên quan tổ chức khám xét Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam ( Eximbank) – chi nhánh TP HCM ( trên đường Đồng Khởi, quận 1). Tại đây, cơ quan công an đã đọc lệnh khám xét, yêu cầu tất cả những người có mặt trong phòng không ra ngoài. Trong ảnh, các nữ nhân viên Eximbank TP HCM tập trung ngoài sảnh. Nguồn ảnh: VTC News

Cuộc khám xét Eximbank Chi nhánh TP HCM của C44 Bộ Công an được cho liên quan đến vụ việc khách hàng Chu Thị Bình tố bị chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm tại đây. Nguồn ảnh: Vietnamnet

Trong thời gian bà Bình gửi số tiền lớn tiết kiệm tại đây, ông Lê Nguyễn Hưng, Nguyên Phó giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM được giao phụ trách thực hiện các thủ tục cho bà Bình. Ảnh: Xe cảnh sát đỗ trước trụ sở Eximbank chi nhánh TP HCM sáng nay. Nguồn ảnh: VTC News

Đến năm 2017, ông Hưng bất ngờ thôi việc và đi khỏi nơi cư trú. Bà Bình kiểm tra số dư trong các sổ tiết kiệm của mình thì bàng hoàng phát hiện phần nhiều trong số tiền đó đã “không cánh mà bay”, lên đến 245 tỷ đồng. Ngay sau đó, bà Bình khiếu nại đến Eximbank Chi nhánh TP.HCM và tố cáo lên công an. Nguồn ảnh: Infonet

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ông Lê Nguyễn Hưng và một số cá nhân khác có liên quan đến việc chiếm đoạt 245 tỷ đồng của bà Bình. Ông Hưng sau đó được xác định đã bỏ trốn ra nước ngoài, Bộ Công an đã phát lệnh truy nã quốc tế. Trong ảnh, xe cảnh sát lùi vào gần cửa ra vào Eximbank để áp giải hai nhân viên ngân hàng này. Nguồn ảnh: Vietnamnet

Theo nguồn tin của PV Kiến Thức, C44 Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai bị can là Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi (nhân viên ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM) về hành vi “cố ý làm trái trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Nguồn ảnh: Vietnamnet

Hai bị can được xác định là người có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Lê Nguyễn Hưng (nguyên giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM - đã bị khởi tố, truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản) chiếm đoạt 245 tỉ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình. Nguồn ảnh: Vietnamnet

"Việc cơ quan điều tra giữ hai người khá bất ngờ với Eximbank", nguồn tin trao đổi với Tuổi Trẻ. Nguồn ảnh: Vietnamnet

Một số thùng tài liệu thu giữ sau vụ khám xét Eximbank Quận 1. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

P.H-Vũ Sơn