Khám, tư vấn và điều trị bệnh lý mạch máu cho hơn 50 người dân

Trong 2 ngày 14 và 15-11, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa phối hợp với Trường Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám, tư vấn và điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới mạn tính cho hơn 50 người dân trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, người dân được Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Bảo Minh Luân - Phó Trưởng Bộ môn Phẫu thuật Lồng ngực - Tim mạch, Trường Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; Phó Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cùng các chuyên gia trực tiếp thăm khám và tư vấn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Bảo Minh Luân khám và tư vấn cho bệnh nhân

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh lý tĩnh mạch như: Suy giãn tĩnh mạch mạn tính, huyết khối tĩnh mạch sâu, viêm mạch máu... Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, hai đơn vị sẽ phối hợp phẫu thuật, can thiệp mạch máu cho 10 bệnh nhân mắc các bệnh lý suy giãn tĩnh mạch mạn tính chi dưới nặng, phức tạp.

Chương trình tạo điều kiện cho người dân tiếp cận đội ngũ chuyên gia có chuyên môn sâu, qua đó phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý mạch máu. Đây cũng là dịp để đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý này.