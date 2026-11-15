Khám tầm soát miễn phí COPD và hen phế quản cho người dân có nguy cơ cao

Chương trình hướng đến các nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc COPD và hen phế quản, đặc biệt là người trên 40 tuổi, người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm, thường xuyên tiếp xúc với khói, bụi và những người có biểu hiện hoặc yếu tố nguy cơ liên quan đến các bệnh lý hô hấp mạn tính.

Tham gia chương trình, người dân được các y, bác sĩ thăm khám lâm sàng, khai thác tiền sử bệnh, nghe phổi và đo chức năng thông khí bằng máy đo phế dung nhằm đánh giá chức năng hô hấp, phát hiện tình trạng tắc nghẽn đường thở. Trên cơ sở kết quả thăm khám, những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh được tư vấn, hướng dẫn theo dõi và điều trị phù hợp.

Bên cạnh hoạt động khám, sàng lọc, đội ngũ y, bác sĩ còn lồng ghép tư vấn, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bệnh COPD và hen phế quản; hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu bệnh, chăm sóc sức khỏe hô hấp, tuân thủ điều trị và chủ động phòng ngừa các yếu tố nguy cơ.

Chương trình khám tầm soát miễn phí không chỉ tạo điều kiện để người dân, nhất là những người thuộc nhóm nguy cơ cao, được tiếp cận với các dịch vụ y tế chuyên sâu mà còn góp phần phát hiện sớm các trường hợp mắc COPD và hen phế quản, đưa người bệnh vào quản lý, theo dõi và điều trị tại địa phương. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng, quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hiện là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, đứng thứ ba toàn cầu. Đây là bệnh lý hô hấp mạn tính, đặc trưng bởi tình trạng viêm và tắc nghẽn đường thở kéo dài, khiến luồng khí lưu thông bị hạn chế, gây khó thở và suy giảm chức năng hô hấp. Bệnh thường tiến triển âm thầm, các triệu chứng ban đầu dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những bệnh lý hô hấp thông thường. Khi người bệnh xuất hiện tình trạng khó thở rõ rệt, chức năng phổi có thể đã suy giảm đáng kể.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc chủ động tầm soát, phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát triệu chứng, làm chậm tiến triển bệnh, hạn chế các đợt cấp và biến chứng, đồng thời giảm chi phí điều trị lâu dài. Đặc biệt, người dân cần chủ động loại bỏ các yếu tố nguy cơ như bỏ thuốc lá, tránh tiếp xúc với khói bụi, cải thiện môi trường sống và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh để bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp.