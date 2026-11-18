Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ tiến hành khám và thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu như: Chụp X-quang phổi, sàng lọc triệu chứng, đánh giá nguy cơ và chỉ định các xét nghiệm cần thiết như TST/IGRA, Xpert/Truenat cho các nhóm đối tượng ưu tiên.

Bác sĩ khám, tầm soát bệnh lao và tư vấn miễn phí cho người dân.

Cụ thể là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân lao phổi, người có triệu chứng nghi ngờ (ho kéo dài, sốt, sụt cân), người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính (tăng huyết áp, đái tháo đường), suy giảm miễn dịch hoặc có thói quen hút thuốc lá, uống rượu, bia thường xuyên.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng lồng ghép tư vấn và tầm soát một số bệnh không lây nhiễm phổ biến để giúp người dân nâng cao ý thức phòng bệnh.

Theo Ban Tổ chức, hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện của Chiến dịch khám sàng lọc, tầm soát lao cộng đồng năm 2026. Trong 2 ngày diễn ra tại xã Vĩnh Hựu, có hơn 800 người dân trên địa bàn xã tham gia tầm soát bệnh lao.