Khám sức khỏe, trao quà cho thiếu nhi Hà Tĩnh

Chiều 20/9, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo, đồng hành cùng thanh thiếu nhi tại xã Sơn Kim 2, trong khuôn khổ Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới” giai đoạn 2025-2030.

Tại chương trình, Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2026-2027, kêu gọi đội viên, thiếu nhi trong tỉnh tham gia gây quỹ, hướng đến chương trình “Vì đàn em vùng biên thân yêu”.

400 túi quà được trao đến các em thiếu nhi vùng biên.

Các em thiếu nhi vùng biên được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Các em học sinh vui chơi tại công trình “Khu vui chơi cho em” vừa được khánh thành.

Dịp này, các đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí và trao 400 túi quà an sinh cho thiếu nhi. Tại điểm Trường Tiểu học Sơn Kim 2 được trao tặng một máy lọc nước, 150 bộ đồ dùng ăn bán trú và 40 thùng sữa. Các đơn vị cũng khánh thành công trình “Khu vui chơi cho em”, tạo thêm không gian vui chơi, sinh hoạt và rèn luyện cho học sinh. Tổng nguồn lực thực hiện các hoạt động và trao tặng trong dịp này trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Tối cùng ngày, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình phát động “Vì đàn em vùng biên thân yêu” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Chuỗi hoạt động nhằm hỗ trợ, chăm lo đời sống và tạo thêm điều kiện học tập, vui chơi cho thiếu nhi tại khu vực biên giới.