Khám sức khỏe toàn diện cho học sinh, cập nhật lên cổng dữ liệu quốc gia
Từ năm học 2026 - 2027, học sinh sẽ được kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 lần/năm vào đầu năm học theo quy định mới của Bộ Y tế. Hoạt động này bao gồm khám thể trạng, chuyên khoa và phân loại sức khỏe nhằm phát hiện sớm bất thường. Đặc biệt, kết quả khám sẽ được số hóa và cập nhật lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế để quản lý lâu dài, đòi hỏi cơ chế bảo mật và quyền truy cập thông tin minh bạch đối với trẻ em.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/kham-suc-khoe-toan-dien-cho-hoc-sinh-cap-nhat-len-cong-du-lieu-quoc-gia-post670251.antd