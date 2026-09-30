Khám sức khỏe toàn diện cho học sinh, cập nhật lên cổng dữ liệu quốc gia

Mưa đã dứt, nhưng tại những thôn nằm dưới chân các cung sạt lở ở xã Cao Phong, sự bình yên vẫn chưa trở lại. Mỗi khi trời mưa, bùn đất, đá, cây cối từ sườn đồi lại có nguy cơ đổ xuống. Có gia đình nhiều lần phải rời nhà giữa đêm; có người chỉ mong mùa mưa qua đi mà không thêm những “đêm trắng”.