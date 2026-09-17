Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai các chương trình khám sức khỏe miễn phí quy mô lớn cho người dân. Ảnh: Thạc Hiếu

Kịp thời chấn chỉnh nơi triển khai chậm, hình thức

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Công văn số 1129/TTg-KGVX ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khám sức khỏe cho người dân.

Tại Công văn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai trên địa bàn. Đồng thời, khẩn trương rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện đến hết năm 2026 theo từng nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Xác định chính xác số người đã được khám, số người chưa được khám, đối tượng cần ưu tiên, năng lực của từng cơ sở y tế và tiến độ thực hiện theo từng tháng; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Gắn tổ chức khám với quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện theo vòng đời; đẩy nhanh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNeID; bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, có thể tra cứu, sử dụng phục vụ chuyên môn và quản lý.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động và an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với tổ chức công đoàn vận động người lao động tham gia đầy đủ, nhất là tại khu công nghiệp, khu chế xuất và nhóm có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao.

Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng chuyên môn, quản lý và sử dụng kinh phí; kịp thời chấn chỉnh nơi triển khai chậm, hình thức, không bảo đảm chất lượng; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, thất thoát, lãng phí, tiêu cực, trục lợi chính sách.

Khẩn trương ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc miễn phí

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền khẩn trương xây dựng, ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc miễn phí theo nhóm tuổi, yếu tố nguy cơ, mô hình bệnh tật và lộ trình ưu tiên; bảo đảm khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp năng lực hệ thống y tế, không để trùng lặp, không tạo thêm thủ tục không cần thiết.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện việc đồng bộ, liên thông, cập nhật kịp thời dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế lên VNeID và các nền tảng dùng chung theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp đối soát dữ liệu để cơ sở khám tra cứu, sử dụng kết quả phù hợp, ngăn ngừa thanh toán trùng, trục lợi; phối hợp với Bộ Y tế đánh giá đầy đủ tác động và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế đối với lộ trình mở rộng phạm vi chi cho khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương chỉ đạo cơ sở giáo dục thực hiện kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên và các hoạt động y tế trường học theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp, lồng ghép kết quả với chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tại địa phương, tránh tổ chức khám trùng lặp; bảo đảm kết quả được cập nhật, theo dõi trên Sổ sức khỏe điện tử và phục vụ quản lý sức khỏe học sinh, sinh viên.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh truyền thông về ý nghĩa, lợi ích của khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe; vận động Nhân dân chủ động tham gia theo đúng nhóm đối tượng, lộ trình.