Khám sức khỏe toàn dân ở TPHCM: Nơi đạt hơn 98%, nơi chỉ 15,6%

Ngày 14/9, Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến ngày 13/9, toàn thành phố đã có hơn 4,44 triệu người được khám sức khỏe, đạt 34,8% dân số. Trong đó, hơn 4,17 triệu người đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ở các nhóm dân số trọng tâm, 1.847.173 trẻ em, học sinh đã được khám sức khỏe, đạt 71%; 35.973 sinh viên được khám, đạt 8,6%; trong khi nhóm người lao động có 716.024 người được khám, đạt 15,9%.

Theo Sở Y tế TPHCM, đến nay có 112/168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ khám sức khỏe từ 30% trở lên, chiếm 2/3 tổng số địa phương của thành phố. Trong số này, 34 địa phương đạt từ 50% trở lên, 16 địa phương đạt từ 60% và 6 địa phương vượt 70%.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, mặt bằng tỷ lệ khám sức khỏe giữa các địa phương tiếp tục được nâng lên. Dẫn đầu thành phố là xã Thạnh An với tỷ lệ 98,2%, tiếp đến là phường Phước Thắng 95,8%, xã An Nhơn Tây 77,5%, xã Vĩnh Lộc 75,7%, phường Long Phước 73,5% và xã An Thới Đông 72,9%.

Hơn 4,4 triệu người dân TPHCM đã được khám sức khỏe. Ảnh: M.Khoa.

Đáng chú ý, trong tuần qua, nhiều địa phương có tỷ lệ tích lũy còn thấp đã tăng mạnh số người được khám, như Đông Hưng Thuận, Phú Lợi, Tân Hưng…

Hiện chỉ còn 6/168 địa phương có tỷ lệ khám dưới 20%, gồm: Phường Vĩnh Hội 19,8%, phường Vĩnh Tân 19,7%, phường Cầu Ông Lãnh 19,6%, xã Thường Tân 19,4%, phường Bảy Hiền 18,7% và phường Nhiêu Lộc 15,6%.

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đây là tín hiệu tích cực. Khi những địa phương có tỷ lệ thấp cùng tăng tốc, khoảng cách về tiến độ giữa các địa bàn sẽ từng bước được thu hẹp, đồng thời số địa phương vượt mốc 30% sẽ tiếp tục tăng.

Sở Y tế cho rằng những địa phương có tỷ lệ thấp, đặc biệt là các địa bàn đông dân, cần được tập trung hỗ trợ để bảo đảm chương trình được triển khai đồng đều trên toàn thành phố.

Song song với việc tăng tốc khám sức khỏe, ngành y tế TPHCM đang đổi mới phương thức thu thập, cập nhật dữ liệu theo hướng số hóa, nhằm giảm công việc thủ công cho y tế cơ sở và tăng tính chủ động của người dân.

Trong hơn 6 tuần qua, các địa phương đã thu thập thông tin của người dân được khám sức khỏe, khám sàng lọc trong năm 2026 theo hướng dẫn của Sở Y tế. Từ thực tiễn triển khai, Sở Y tế phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đưa vào sử dụng chức năng tự khai báo thông tin khám sức khỏe, khám sàng lọc trên Ứng dụng Công dân số.

Theo đó, người dân đã khám sức khỏe trong năm 2026 nhưng kết quả chưa được ghi nhận trên hồ sơ sức khỏe điện tử có thể chủ động khai báo trực tiếp trên ứng dụng để thông tin được tiếp nhận, rà soát và cập nhật.

Sở Y tế yêu cầu, từ ngày 15/9, các địa phương ngừng phát mới phiếu thu thập thông tin bằng giấy, đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân tự khai báo trên Ứng dụng Công dân số.

Đối với những phiếu đã thu thập trước ngày 15/9 nhưng chưa được cập nhật, các địa phương phải rà soát, hoàn tất nhập liệu chậm nhất ngày 20/9. Sau thời điểm này, chức năng nhập dữ liệu từ phiếu giấy trên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng sẽ được khóa, việc bổ sung thông tin chuyển sang hình thức trực tuyến.