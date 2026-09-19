Khám sức khỏe toàn dân: Hàng triệu người đã được khám, nhiều địa phương tăng tốc về đích

Công văn 1129/TTg-KGVX ngày 16/9/2026 yêu cầu các tỉnh, thành rà soát chính xác số người đã và chưa được khám, tránh trùng lặp và đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm.

Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời được lập Sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Tính đến giữa tháng 7, hơn 32 triệu người đã được khám sức khoẻ

Theo tổng hợp của Bộ Y tế từ báo cáo của 34/34 tỉnh, thành phố, đến ngày 18/7/2026, cả nước có 32.286.360 người, tương đương 29,88% dân số, đã được khám sức khỏe định kỳ. Trong đó có 2.558.054 trẻ dưới 6 tuổi, 8.101.539 người từ 6 đến 18 tuổi và 21.626.767 người trên 18 tuổi.

Sau mốc thống kê toàn quốc này, nhiều địa phương tiếp tục đẩy nhanh chương trình và đã công bố những số liệu cập nhật trong tháng 9.

Nhiều tỉnh thành tiếp tục bổ sung dữ liệu khám sức khoẻ trong tháng 9

Tại Hải Phòng, đến ngày 16/9, thành phố có 4.212.201 người thuộc phạm vi tổng hợp, trong đó 2.710.051 người đã được khám, đạt 64,35%. Khoảng 1,5 triệu người còn lại cần tiếp tục tổ chức khám hoặc đối soát, cập nhật kết quả.

Tiến độ giữa các nhóm đối tượng tại Hải Phòng cũng khác nhau. Thành phố đã khám cho 356.320/1.048.000 học sinh, đạt 34%; nhóm người lao động tại doanh nghiệp đạt 280.000/1.013.000 người, tương đương 27,6%. Đây là những nhóm đang được địa phương tập trung đẩy nhanh trong giai đoạn tiếp theo.

Hải Phòng đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 25/10/2026.

Tại Đắk Lắk, đến ngày 16/9, hơn 2,23 triệu người đã được bao phủ các hình thức khám, kiểm tra sức khỏe theo quy định, đạt 72,28% dân số.

Trong khi đó, Lai Châu đến hết ngày 9/9 đã khám cho 412.671/501.420 người, tương đương 82,30% dân số toàn tỉnh và 99,03% dân số có mặt tại địa phương. Tỉnh đã lập Sổ sức khỏe điện tử cho 331.394 người.

Tại Quảng Trị, từ đầu năm đến ngày 11/9, toàn tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho 920.372 lượt người, đạt 49,5%. Trong số này có 91.852 trẻ dưới 6 tuổi, 203.262 người từ 6 đến 18 tuổi và 625.258 người trên 18 tuổi.

Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 7/9 ghi nhận 4.032.313 lượt người được khám sức khỏe và cập nhật dữ liệu, đạt 31,6% dân số thành phố. Trong đó, 3.783.657 lượt khám định kỳ đã có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Thủ tướng yêu cầu xác định rõ ai đã khám, ai chưa khám

Ngày 16/9/2026, Thủ tướng ban hành Công văn 1129/TTg-KGVX về triển khai Chỉ thị 17/CT-TTg về khám sức khỏe cho người dân. Văn bản xác định năm 2026 là năm đầu triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trên phạm vi rộng, trong khi thời gian còn lại của năm không nhiều.

Công văn nêu tiến độ giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Việc rà soát, xác định đối tượng và phối hợp giữa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe người lao động và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở một số nơi chưa thống nhất.

Cùng với dữ liệu khám sức khoẻ toàn dân, Chính phủ đặt ra tiêu chí sử dụng, kế thừa các kết quả cận lâm sàng đã có; thống kê số người đã được khám; phân định nguồn kinh phí và thanh toán, nhằm hạn chế nguy cơ trùng lặp, gây lãng phí. Việc kết nối, liên thông và cập nhật dữ liệu trên Sổ sức khỏe điện tử, VNeID và các cơ sở dữ liệu liên quan cũng còn hạn chế.

Theo Công văn 1129, UBND các tỉnh, thành phải khẩn trương rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện đến hết năm 2026 theo từng nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên; xác định chính xác số người đã được khám, số người chưa được khám, đối tượng cần ưu tiên, năng lực của từng cơ sở y tế và tiến độ thực hiện theo từng tháng.

Các nhóm được yêu cầu ưu tiên gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định.

Kết quả khám phải được gắn với quản lý sức khỏe lâu dài

Cùng với việc tăng số người được khám, Công văn 1129 yêu cầu các địa phương sử dụng kết quả khám để phục vụ quản lý sức khỏe người dân liên tục, toàn diện theo vòng đời.

Các địa phương phải đẩy nhanh việc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNeID; tăng cường kết nối, chia sẻ kết quả khám với dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định.

Bộ Y tế được giao phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các địa phương chuẩn hóa dữ liệu, quy trình cập nhật và liên thông kết quả khám, qua đó hạn chế việc chỉ định hoặc thực hiện lại những dịch vụ kỹ thuật không cần thiết.

Theo đó, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng chuyên môn và việc sử dụng kinh phí; kịp thời chấn chỉnh những nơi triển khai chậm, hình thức. Kết quả thực hiện phải được báo cáo hằng tháng về Bộ Y tế, trong đó nêu rõ số người đã được khám theo từng nhóm đối tượng, nguồn kinh phí, mức độ cập nhật dữ liệu, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị xử lý.