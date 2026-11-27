Khám sức khỏe miễn phí toàn dân là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đặc biệt đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, người dân ở khu vực còn khó khăn hoặc chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ. Nhưng ý nghĩa của chương trình không dừng lại ở một đợt khám, điều quan trọng hơn là từ kết quả khám, mỗi người dân có thêm thông tin để chủ động chăm sóc bản thân; ngành y tế có thêm dữ liệu để theo dõi, phân loại, tư vấn, quản lý sức khỏe theo nhóm nguy cơ; chính quyền có thêm cơ sở để hoạch định chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng phù hợp hơn.

Triển khai Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 4/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác chăm sóc sức khỏe chuyển trọng tâm từ điều trị bệnh sang chủ động phòng bệnh và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ được triển khai đồng loạt, đặc biệt ưu tiên thực hiện tại các địa bàn vùng cao, biên giới.

Tại xã Tĩnh Túc, cấp ủy, chính quyền xã phát động phong trào "đi từng ngõ, gõ từng nhà", rà soát chi tiết danh sách từng hộ dân. Phó Chủ tịch UBND xã Tĩnh Túc Bế Thanh Thủy cho biết: Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn trực tiếp với đời sống nhân dân, xã phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Nguyên Bình và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đưa máy siêu âm, máy X-quang cùng đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao về tận nhà văn hóa xóm. Nhờ đó, người dân được tiếp cận kỹ thuật y tế hiện đại ngay gần nhà mà không phải đi xa tốn kém.

Sự linh hoạt của y tế cơ sở tại Tĩnh Túc còn thể hiện ở những buổi khám vào ngoài giờ hành chính và các buổi tối cuối tuần, dành riêng cho những lao động bận rộn ban ngày. Với người cao tuổi, người bệnh nặng không thể đi lại, các tổ khám lưu động mang theo thiết bị đến tận giường bệnh thăm khám. Chị Lý Mùi Dất, xóm Vũ Nông, xã Tĩnh Túc chia sẻ: Trước đây đi khám tại Bệnh viện Nguyên Bình mất thời gian cả ngày nên bà con ngại lắm. Nay được bác sĩ tuyến trên về tận xã khám miễn phí tại xã, người dân được tư vấn, dặn dò kỹ từ dinh dưỡng, cách phòng bệnh huyết áp, tiểu đường, tôi mừng lắm.

Khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân tại xã Tĩnh Túc.

Đầu tháng 11/2026, xã Tĩnh Túc đạt 100% kế hoạch đề ra, với 4.338 người dân có mặt trên địa bàn được khám sức khỏe. Toàn bộ dữ liệu sức khỏe của người dân đều được số hóa, cập nhật đồng bộ lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.

Huy Giáp là xã đặc biệt khó khăn, với diện tích trên 133 km², hơn 7.300 nhân khẩu, đến hết ngày 29/10, tỷ lệ khám mới đạt 58,1%. Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế xã Huy Giáp Dương Văn Ninh cho biết: Còn hơn 3.000 người dân chưa được khám, trước tình hình đó, Sở Y tế chỉ đạo điều động đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hà Quảng hỗ trợ xã Huy Giáp, đến ngày 7/11, xã hoàn thành khám cho 100% người dân có mặt trên địa bàn.

Xã biên giới Cần Yên có 19 xóm, hơn 10.400 nhân khẩu. Đến cuối tháng 10/2026, tiến độ khám của xã mới đạt 60,4%. Ngay sau cuộc họp khẩn ngày 2/11, cả hệ thống chính trị của xã được kích hoạt ở mức cao nhất. Lực lượng công an, quân sự xã trực tiếp rà soát, đối chiếu dữ liệu dân cư để tránh bỏ sót nhân khẩu. Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ thành lập các đội xung kích, cùng với sự hỗ trợ của Bệnh viện Thông Nông, xã Cần Yên hoàn thành khám sức khỏe cho 9.276 người dân có mặt trên địa bàn.

Tính đến hết ngày 19/11/2026, toàn tỉnh có 490.382 người dân có mặt tại 56/56 xã, phường hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, đạt 100%.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí toàn dân lan tỏa một thông điệp nhân văn sâu sắc: Chăm sóc sức khỏe không chỉ bắt đầu khi có bệnh, mà phải được thực hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở và một cách chủ động. Khi mỗi người dân được quan tâm, theo dõi sức khỏe thường xuyên và được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại nơi sinh sống, đó cũng là lúc nền tảng của một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển bền vững được củng cố. Đây cũng là hành động cụ thể, thiết thực của tỉnh trong hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Từ những điểm khám ở cơ sở, một cách tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng đang dần hình thành: Lấy người dân làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu cao nhất của các chính sách phát triển.