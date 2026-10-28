Khám sức khỏe toàn dân- Bài cuối: Nâng cao năng lực phục vụ và chất lượng dữ liệu

Kết quả bước đầu cho thấy khả năng phối hợp và ứng dụng công nghệ trong quản lý sức khỏe được cải thiện, song cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dữ liệu và xây dựng cơ chế theo dõi, quản lý sức khỏe người dân sau khám.

Huy động nhiều nguồn lực tham gia

Chương trình khám sức khỏe toàn dân, khám sàng lọc miễn phí được tổ chức tại cơ sở y tế hoặc lưu động về khu phố, ấp, tạo thuận tiện nhất cho người dân.

Để tổ chức khám sức khỏe diện rộng trong thời gian ngắn, ngành Y tế Tây Ninh huy động sự tham gia của các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập, góp phần bổ sung nhân lực, trang thiết bị và nâng cao năng lực phục vụ người dân. Theo bác sĩ Tô Bảo Quốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng, đơn vị xác định tham gia chiến dịch vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là trách nhiệm xã hội. Bệnh viện thành lập ban chỉ đạo, huy động các khoa, phòng, tổ chức bốn đội khám, gồm ba đội lưu động và một đội tại bệnh viện; bố trí ba xe X-quang lưu động, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại điểm khám và xử lý tập trung tại bệnh viện.

Từ ngày 1/7- 30/9/2026, bệnh viện khám cho 19.885 người tại 11 xã, phường, tương đương 24,2% danh sách do địa phương cung cấp. Toàn bộ hồ sơ được ghi nhận trên hệ thống bệnh án điện tử, 100% dữ liệu được tải lên Cổng dữ liệu của Bộ Y tế, phục vụ quản lý sức khỏe người dân. Với những đóng góp trong chiến dịch, Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng cùng Bệnh viện Đa khoa Lê Ngọc Tùng và Bệnh viện Đa khoa Vạn An được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tây Ninh huy động sự tham gia của các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập, góp phần bổ sung nhân lực, trang thiết bị và nâng cao năng lực phục vụ người dân.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Theo bác sĩ Tô Bảo Quốc, tại một số địa bàn, số người đến khám thấp hơn dự kiến do người lao động khó sắp xếp thời gian, người cao tuổi hạn chế đi lại. Có thời điểm, hệ thống dữ liệu xử lý chậm khiến nhân viên phải nhập liệu đến khuya; một số hợp đồng còn vướng thủ tục thanh toán, quyết toán.

Từ thực tiễn này, bệnh viện kiến nghị chuẩn hóa danh mục khám, xét nghiệm theo quy định, bảo đảm chỉ định phù hợp với tình trạng sức khỏe; đồng thời nâng cấp hạ tầng công nghệ, tháo gỡ vướng mắc về tài chính; xây dựng quy trình quản lý sau khám, tư vấn, hướng dẫn tái khám hoặc chuyển tuyến đối với trường hợp phát hiện bất thường. Các doanh nghiệp cũng cần tạo điều kiện về thời gian để người lao động tham gia khám sức khỏe định kỳ, góp phần duy trì hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Cùng với nhân lực và năng lực chuyên môn, bảo đảm kinh phí là yếu tố quan trọng để chiến dịch khám sức khỏe được triển khai đúng tiến độ. Theo Sở Tài chính Tây Ninh, ngay từ giai đoạn xây dựng phương án, đơn vị đã phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh về cơ chế thanh toán, hợp đồng và danh sách đối tượng, bảo đảm sử dụng ngân sách đúng mục đích, gắn với khối lượng dịch vụ thực tế.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân nhằm tạo nền tảng quản lý sức khỏe liên tục, từng bước chuyển từ chữa bệnh sang chủ động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Theo quy định, mức chi tối đa cho một lần khám sức khỏe là 350.000 đồng/người/năm. Đây là mức trần, không phải mức thanh toán cố định; kinh phí quyết toán căn cứ số người thực tế được khám, danh mục dịch vụ đã thực hiện và hồ sơ hợp lệ.

Đến nay, tỉnh đã phê duyệt kinh phí đợt một hơn 268,1 tỷ đồng, đợt hai hơn 5,6 tỷ đồng và trình bổ sung đợt ba hơn 2,9 tỷ đồng. Tổng kinh phí đã phê duyệt và đề xuất bổ sung hơn 276,7 tỷ đồng, phục vụ khám sức khỏe cho các nhóm đối tượng theo kế hoạch.

Các đơn vị cần chủ động hoàn thiện hồ sơ theo tiến độ, kịp thời phản ánh vướng mắc, tránh để khâu thanh toán kéo dài sau khi hoàn thành khám. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tài chính, ngành y tế, chính quyền địa phương và các cơ sở khám, chữa bệnh.

Quản lý sức khỏe lâu dài

Người dân phấn khởi khi Nhà nước tổ chức chương trình khám sức khỏe toàn dân, khám sàng lọc miễn phí.

Tính đến ngày 15/10, toàn tỉnh đã khám sức khỏe cho 2.106.755/3.178.342 người thuộc số nhân khẩu do địa phương quản lý, đạt 66,28%. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đài Thy chia sẻ, quá trình triển khai chiến dịch giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, qua đó rà soát dân số thực tế, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và khả năng đáp ứng của mạng lưới y tế cơ sở. Những cách làm như bố trí xe đưa đón, tổ chức khám lưu động, đến tận nhà hỗ trợ người dân là minh chứng cho sự phối hợp và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị tham gia.

Tuy nhiên, kết quả bước đầu chưa đồng nghĩa nhiệm vụ đã hoàn thành. Một trong những hạn chế đáng chú ý là khoảng cách giữa số người đã được khám và số hồ sơ được cập nhật lên hệ thống dữ liệu của Bộ Y tế. Tại thời điểm báo cáo, mới có 429.821 hồ sơ được cập nhật, trong đó Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng dẫn đầu về tiến độ nhập liệu thành công với 41.282 hồ sơ.

Người cao tuổi là một trong những đối tượng ưu tiên hàng đầu trong chương trình khám sức khỏe toàn dân, khám sàng lọc miễn phí.

Trong khi đó, việc tổ chức khám và hoàn thiện dữ liệu phải được triển khai đồng bộ. Nếu kết quả khám chưa được cập nhật đầy đủ, chuẩn hóa và có khả năng khai thác, thông tin thu thập được sẽ chưa phát huy hết giá trị trong công tác quản lý, theo dõi sức khỏe lâu dài.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: “Kết quả khám sức khỏe phải được chuyển hóa thành dữ liệu có giá trị sử dụng thực tế, phục vụ quản lý sức khỏe người dân lâu dài; không chạy theo số lượng khám mà xem nhẹ chất lượng dữ liệu”.

Khám mắt cho người cao tuổi.

Để khắc phục những hạn chế, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tiếp tục rà soát toàn diện tiến độ thực hiện; xác định chính xác số người đã khám, chưa khám và số trường hợp đã khám nhưng chưa cập nhật dữ liệu. Trên cơ sở đó, các đơn vị cần phân loại từng nhóm đối tượng, tổ chức khám bổ sung phù hợp, tránh bỏ sót hoặc khám trùng lặp; đồng thời chuẩn hóa dữ liệu, xử lý khó khăn về kết nối, đồng bộ và chữ ký số.

Ngành y tế cũng cần nâng cao năng lực chuyên môn cho tuyến cơ sở, hướng dẫn rõ quy trình phối hợp giữa trạm y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện, nhất là trong sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật...

Trên cơ sở kết quả năm 2026, Sở Y tế được giao phối hợp các sở, ngành và địa phương đánh giá đầy đủ nhu cầu khám sức khỏe, năng lực cung ứng dịch vụ, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và hạ tầng số, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Để tổ chức khám sức khỏe diện rộng trong thời gian ngắn, ngành y tế Tây Ninh huy động sự tham gia của các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập, góp phần bổ sung nhân lực, trang thiết bị và nâng cao năng lực phục vụ người dân.

Từ thực tiễn triển khai, các đơn vị kiến nghị tỉnh và ngành chức năng tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, hướng dẫn chuyên môn, tháo gỡ vướng mắc tài chính, thanh quyết toán; chuẩn hóa danh mục khám, xét nghiệm; đẩy mạnh bệnh án điện tử, bảo đảm dữ liệu thông suốt, xây dựng quy trình theo dõi sau khám, tăng cường tư vấn, tái khám, chuyển tuyến và bảo đảm nguồn lực duy trì khám sức khỏe định kỳ.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện Cổng dữ liệu sức khỏe, bảo đảm thống kê chính xác, đồng bộ và phân quyền cho y tế cơ sở khai thác, theo dõi dữ liệu. Tỉnh cũng đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về nguồn kinh phí, cơ chế thanh toán, quyết toán; kiến nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh liên thông, chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh với Sổ sức khỏe điện tử, tận dụng kết quả khám, xét nghiệm đã có, tránh trùng lặp và lãng phí nguồn lực.