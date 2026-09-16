Khám sức khỏe sàng lọc miễn phí cho học sinh đầu năm học ở An Giang

Xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) khám sức khỏe miễn phí cho học sinh đầu năm học 2026 - 2027.

Trong đợt này, đội ngũ y bác sĩ của Trạm Y tế xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) trực tiếp đến 18 điểm trường trên địa bàn tiến hành khám, kiểm tra sức khỏe cho học sinh về chiều cao, cân nặng và tình trạng dinh dưỡng.

Đồng thời, đo huyết áp nhằm tầm soát sớm các vấn đề tim mạch; khám Răng - Hàm - Mặt và thị lực để kịp thời phát hiện, tư vấn điều trị các bệnh lý trẻ em thường gặp và các bệnh học đường.

Song song với hoạt động khám, cán bộ y tế cũng hướng dẫn các em học sinh kiến thức chăm sóc sức khỏe ban đầu như: dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh cá nhân, vệ sinh răng miệng và bảo vệ thị lực.

Các y, bác sĩ khám Răng - Hàm - Mặt cho học sinh.

Các nội dung khám được triển khai phù hợp với cấp học, giúp đánh giá bước đầu tình trạng sức khỏe và sự phát triển thể chất của học sinh.

Khám sức khỏe định kỳ trong không chỉ giúp theo dõi sự phát triển thể chất của học sinh mà còn kết nối nhà trường, gia đình và ngành Y tế trong việc phối hợp chăm sóc các em.

Trạm Y tế xã và các trường tập trung nhân lực, trang thiết bị để hoàn thành kiểm tra và cập nhật dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử cho 100% học sinh trước ngày 30/9/2026.