Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và Công an năm 2027.

Để bảo đảm công tác khám tuyển diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã chủ động chuẩn bị chu đáo địa điểm, khu vực khám, các phòng khám chuyên khoa, trang thiết bị và lực lượng phục vụ; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo thời gian, địa điểm đến từng công dân, bảo đảm công dân tham gia khám tuyển đúng thời gian quy định. Tại buổi khám, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ khu vực Thanh Khê đã tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe công dân theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm khách quan, công khai và chính xác trong đánh giá, phân loại sức khỏe. Các thành viên Hội đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn công dân thực hiện các nội dung khám tuyển nghiêm túc, thuận lợi và an toàn. Thông qua đợt khám tuyển nhằm tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ văn hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong tình hình mới. Với tinh thần trách nhiệm cao, phường An Khê quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm chất lượng và đúng quy định.