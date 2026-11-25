Triển khai khám sức khỏe góp phần bảo đảm chất lượng tuyển chọn và giao quân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng và Sở Y tế thành phố, đợt khám sức khỏe diễn ra từ ngày 25-11 đến 18-12, với tổng số 1.068 công dân theo kế hoạch, thuộc 6 xã: Núi Thành, Tam Xuân, Đức Phú, Tam Mỹ, Tam Anh và Tam Hải. Trong ba ngày đầu tiên (25 đến 27-11), Hội đồng khám sức khỏe tổ chức khám cho 340 công dân xã Núi Thành.

Theo đó, để bảo đảm chất lượng chuyên môn, Bệnh viện bố trí đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y thuộc nhiều chuyên khoa, đồng thời chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y tế và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác khám sức khỏe.

Công tác khám sức khỏe được triển khai trong ngày 25-11.

Quy trình khám được tổ chức khoa học, theo nguyên tắc một chiều, khép kín, gồm hai vòng: khám thể lực, lâm sàng các chuyên khoa và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng. Công dân đạt tiêu chuẩn sức khỏe ở vòng một sẽ tiếp tục được đo điện tim, xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm bụng tổng quát, chụp X-quang tim phổi theo quy định.

Công tác khám, đánh giá, phân loại và kết luận sức khỏe được chú trọng bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực, đúng quy định; góp phần tuyển chọn những công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.