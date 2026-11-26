Ngày 26-11, Hội đồng khám sức khỏe khu vực Cam Ranh tổ chức khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027 cho công dân của 5 xã, phường: Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi, Nam Cam Ranh và Bắc Cam Ranh.

Đợt này, toàn khu vực Cam Ranh có 1.441 công dân có lệnh gọi khám. Ở phần khám thể lực và lâm sàng, thanh niên được kiểm tra toàn diện các chuyên khoa. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Cam Ranh đã huy động đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh và các trạm y tế trên địa bàn để khám sức khỏe cho thanh niên.

Các y, bác sĩ khám mắt cho thanh niên.

Trước đó, ngày 25-11, Hội đồng khám sức khỏe khu vực Cam Ranh đã khám sức khỏe cho 121 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027.

Theo kế hoạch, đợt khám sẽ kết thúc vào ngày 9-12.