Khám sức khỏe miễn phí toàn dân tại Hà Nội: Các địa phương dồn sức hoàn thành mục tiêu

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều địa phương đã đạt kết quả tích cực, nhất là trong khám sức khỏe học đường. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đề ra, các địa phương đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng khám, phục vụ công tác quản lý sức khỏe người dân lâu dài.

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại phường Vĩnh Hưng. Ảnh: Nguyễn Quang

Những kết quả tích cực từ cơ sở

Tại phường Yên Sở, công tác khám sức khỏe miễn phí được triển khai đồng bộ từ khâu rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch đến lựa chọn đơn vị khám và tổ chức thực hiện.

Theo báo cáo của Trạm Y tế phường Yên Sở, tính đến ngày 9-10, địa phương đã tổ chức khám cho 15.152/16.067 người thuộc các nhóm đối tượng 1, 2 và 5, đạt 94,3% kế hoạch. Đáng chú ý, 12.615 học sinh trên địa bàn phường đã được khám sức khỏe, đạt 100% kế hoạch.

Còn tại phường Long Biên, tiến độ khám sức khỏe cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Theo báo cáo nhanh của Trạm Y tế phường Long Biên, đến hết ngày 14-10, địa phương đã khám cho 20.229/30.325 người thuộc diện được tổ chức khám, đạt 66,7% kế hoạch. Riêng nhóm học sinh, trẻ em tại các cơ sở giáo dục đã hoàn thành 100%, với 17.619 người được khám. Địa phương tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức khám cho người trưởng thành theo từng cụm dân cư, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tham gia.

Trong khi đó, xã Đông Anh là địa bàn có quy mô dân số lớn, số người đăng ký khám thuộc 3 nhóm đối tượng lên tới 78.101 người. Tính đến ngày 30-9, xã đã tổ chức khám cho 32.960 người, đạt 42,2% kế hoạch; riêng nhóm học sinh, trẻ em đạt 99,6%, tương đương 31.372 người.

Những kết quả tại 3 địa phương trên cho thấy nỗ lực chung của các xã, phường Hà Nội trong việc đưa chính sách chăm sóc sức khỏe đến gần người dân.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 28-9, toàn thành phố ghi nhận 3.177.611 lượt khám sức khỏe định kỳ, đạt 37,1% tổng số đối tượng thuộc các nhóm được thống kê. Riêng trẻ em và học sinh tại các cơ sở giáo dục đạt 2.183.236 lượt khám, tương đương 97,5% kế hoạch của nhóm.

Kết quả này cho thấy, việc tổ chức khám theo nhóm đối tượng, gắn với trường học và huy động lực lượng tại cơ sở đang phát huy hiệu quả, tạo nền tảng để thành phố tiếp tục mở rộng diện bao phủ trong những tháng cuối năm 2026.

Quyết liệt về tiến độ, thực chất trong kết quả

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân năm 2026 vẫn gặp khó khăn, nhất là với người trưởng thành, người trong độ tuổi lao động và những trường hợp thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Tại xã Đông Anh, một bộ phận người dân đã đăng ký nhưng không thể sắp xếp thời gian đi khám; địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều thôn, khu dân cư cũng khiến công tác vận động gặp khó khăn. Trong khi đó, tại phường Yên Sở, một số trường hợp đã khám ở cơ sở khác, đang được quản lý bệnh mạn tính hoặc chưa có nhu cầu khám thêm.

Để tháo gỡ vướng mắc, các địa phương đang tập trung rà soát đối tượng, đổi mới truyền thông và tổ chức khám linh hoạt. Giám đốc Trạm Y tế xã Đông Anh Nguyễn Thu Hà cho biết, xã huy động các ban, ngành, đoàn thể vận động người dân, bố trí lịch khám phù hợp và hỗ trợ xe đưa đón.

Tại phường Long Biên, Trạm Y tế phường phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức khám theo từng cụm dân cư.

Còn ở phường Yên Sở, Giám đốc Trạm Y tế phường Vũ Minh Tâm nhấn mạnh vai trò của sự chỉ đạo sát sao, phối hợp giữa các đơn vị, đổi mới truyền thông và tạo thuận lợi tại điểm khám. Đặc biệt, người dân hài lòng sau khi khám sẽ trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả, góp phần vận động thêm người tham gia khám sức khỏe.

Khả năng hoàn thành kế hoạch khám sức khỏe miễn phí phụ thuộc vào việc vận động đúng đối tượng, bố trí thời gian thuận tiện và sử dụng hiệu quả nguồn lực y tế. Tuy nhiên, đẩy nhanh tiến độ không đồng nghĩa với chạy theo số lượng.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, khám sàng lọc chỉ là điểm khởi đầu của quá trình chăm sóc sức khỏe liên tục. Nội dung khám cần phù hợp với độ tuổi, tiền sử bệnh và yếu tố nguy cơ; những bất thường cần được tư vấn, hướng dẫn kiểm tra chuyên sâu và theo dõi kịp thời.

Đồng quan điểm, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Long Biên Phan Thị Thu Hà nhấn mạnh, hiệu quả chương trình không chỉ nằm ở số người được khám, mà còn ở những vấn đề được phát hiện, cách xử trí và việc quản lý sức khỏe của người dân sau khám.

Cùng với đó, cập nhật, liên thông dữ liệu là yêu cầu quan trọng để quản lý sức khỏe cho người dân lâu dài. Theo Sở Y tế Hà Nội, đến ngày 28-9, toàn thành phố có 1.481.174 hồ sơ được cập nhật thành công trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, tương ứng 17,2% dân số. Kết quả này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ, chuẩn hóa thông tin và nâng cao năng lực quản lý tại tuyến cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phấn đấu trong năm 2026, 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo Quyết định số 2944/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch Khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, việc thực hiện mục tiêu này không chỉ đòi hỏi đẩy nhanh tiến độ khám, mà còn phải bảo đảm chất lượng chuyên môn, phát hiện sớm bệnh tật, tăng cường tư vấn, theo dõi và quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.