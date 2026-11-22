Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan không gian trải nghiệm văn hóa tại Ngày hội Văn hóa công nhân. Ảnh: Thu Hương

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là chương trình tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 3.000 đoàn viên, người lao động do Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh phối hợp với Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ tổ chức.

Song song đó, chương trình còn vận động khoảng 1.000 đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo; đồng thời đẩy mạnh truyền thông về văn hóa an toàn lao động, phòng ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp, giúp công nhân chủ động bảo vệ sức khỏe trong quá trình làm việc.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu đã đến dự và cắt băng khai trương mô hình "Không gian văn hóa công nhân" tại Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam (Bắc Ninh). Phát biểu tại chương trình, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, đây là sự kiện mang ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

‎Để phong trào thực sự lan tỏa sâu rộng và đi vào chiều sâu, bà Thái Thu Xương đề nghị: "Đưa các hoạt động văn hóa về cơ sở: Các cấp công đoàn tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, không gian văn hóa công nhân trong các doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu nhà trọ để mọi công nhân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng.

Chủ động chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Công đoàn; đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Gắn văn hóa với năng suất, chất lượng và an toàn lao động: Nâng cao nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và ý thức giữ gìn an toàn vệ sinh lao động, tích cực thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”.