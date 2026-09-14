Khám sức khỏe miễn phí ở vùng sâu Lâm Đồng: Không thể chỉ chờ dân đến trạm y tế

Đi từng hộ, tổ chức khám lưu động

Sau sáp nhập, xã Hàm Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) có diện tích tự nhiên hơn 440km², dân số trên 16.000 người với hơn 4.000 hộ. Trong đó, đồng bào dân tộc Raglai có hơn 4.000 người, thuộc trên 1.200 hộ, chiếm khoảng 26% dân số toàn xã.

Địa bàn rộng, một số khu vực còn khó khăn về giao thông đang đặt ra yêu cầu phải có cách làm phù hợp để người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Cao Thị Bông, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Hàm Thạnh cho biết, đến nay đơn vị đã hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí đối với nhóm trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn.

Khám sức khỏe cho học sinh ở xã Hàm Thạnh.

Đối với nhóm học sinh từ 6 đến 18 tuổi, toàn xã có 2.234 em. Đến nay, đã có 2.022 học sinh được khám, đạt 90,51%. Số học sinh còn lại dự kiến sẽ được tổ chức khám trong tháng 9.

Đối với người dân trên 18 tuổi, Trạm Y tế xã đang rà soát, thống kê những trường hợp đã khám và chưa khám để chuẩn bị triển khai chương trình trong tháng 10/2026.

Theo bà Bông, khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai là địa bàn xã rộng, một số thôn, xóm ở xa, giao thông đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, về chăm sóc sức khỏe ban đầu còn hạn chế.

Để khắc phục, Trạm Y tế xã Hàm Thạnh dự kiến phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân xã, các đoàn thể, trưởng thôn và đội ngũ y tế thôn bản lập danh sách chi tiết đến từng hộ gia đình.

"Chúng tôi sẽ đi từng hộ, nắm từng đối tượng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế bỏ sót người dân chưa được khám. Bên cạnh đó, các đợt khám lưu động sẽ được tổ chức vào ngày nghỉ hoặc ngoài giờ hành chính tại nhà văn hóa thôn, xóm. Cách làm này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân không phải di chuyển xa, đồng thời phù hợp với thời gian lao động, sản xuất của bà con", Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Hàm Thạnh khẳng định.

Phụ huynh dẫn con đến trường khám sức khỏe.

Người dân vùng rẫy khó tiếp cận giờ khám hành chính

Tại xã La Dạ, khó khăn trong triển khai chương trình cũng xuất phát từ đặc thù địa bàn miền núi rộng, địa hình đồi dốc và đời sống người dân chủ yếu gắn với sản xuất nương rẫy.

Bác sĩ Vi Ngọc Nam, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế xã La Dạ, cho biết việc vận động và tiếp cận người dân trên địa bàn còn gặp nhiều trở ngại.

Theo bác sĩ Nam, nhiều người dân thường đi làm rẫy từ sáng sớm đến tối muộn, thậm chí trong mùa thu hoạch có thể ngủ lại rẫy nhiều ngày. Do đó, việc thông báo và vận động bà con đến trạm y tế khám theo khung giờ hành chính gặp rất nhiều trở ngại.

Trong khi đó, nhận thức của một bộ phận người dân về ý nghĩa của khám sức khỏe định kỳ, tầm soát và sàng lọc bệnh khi cơ thể chưa xuất hiện triệu chứng vẫn còn hạn chế. Tâm lý "chỉ khi đau ốm mới đi khám" vẫn tồn tại.

Khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em ở xã La Dạ.

Không chỉ khó khăn trong vận động người dân, năng lực thực tế tại chỗ cũng là vấn đề được Trạm Y tế xã La Dạ đặt ra.

Theo Bác sĩ Vi Ngọc Nam, hiện trạm chưa có đủ nhân lực và các khoa chuyên môn để tự thực hiện đầy đủ các danh mục khám chuyên sâu cho một lượng lớn người dân trong thời gian ngắn. Một số kỹ thuật như xét nghiệm sinh hóa, huyết học chuyên sâu, khám mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, chụp X-quang... cần sự hỗ trợ, chi viện của tuyến trên.

Ngoài ra, đơn vị đang chờ hướng dẫn cụ thể về quy trình đấu thầu của Sở Y tế và Sở Tài chính để triển khai các gói vật tư, hóa chất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đợt khám sàng lọc diện rộng.

Hiện nay địa phương còn 7.174 người thuộc diện này chưa được triển khai khám. Trong số hơn 7.000 người chưa được triển khai khám nêu trên, phần lớn tập trung vào người dân trong độ tuổi lao động, người cao tuổi và đặc biệt có tỷ lệ rất cao là bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Đây là nhóm đối tượng trọng tâm mà Trạm Y tế xã La Dạ đang khẩn trương chuẩn bị các kế hoạch, phương án để tiếp cận và đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới.

Hiện nay, xã La Dạ còn 7.174 người thuộc diện này chưa được triển khai khám sức khỏe.

Theo thông báo kết luận của ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tại buổi làm việc về đẩy mạnh thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; xử lý khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, địa phương ngày 6/9, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế.

Đến nay, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân vẫn chưa có sự đột phá. Nhiều địa phương còn lúng túng, chưa khắc phục được những khó khăn, vướng mắc để triển khai nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Thời gian tới, ông Đinh Văn Tuấn đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng chưa được khám trên địa bàn quản lý theo quy định.

Trong đó, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính; người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và đặc khu theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh quán triệt, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc phối hợp, hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế cấp xã triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các đối tượng theo quy định.