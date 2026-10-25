Khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi

Bác sỹ thăm khám cho người cao tuổi tại phường Minh Xuân.

Tại chương trình, người cao tuổi được thực hiện các nội dung khám và tư vấn theo chỉ định chuyên môn, gồm: Khám nội, đo sinh hiệu, đánh giá nguy cơ sức khỏe; khám mắt, khám dinh dưỡng; đo, phân tích thành phần cơ thể bằng máy BWA 2.0; điện tim, X-quang ngực, siêu âm ổ bụng khi có chỉ định.

Sau khi hoàn thành các nội dung khám, người tham gia được bác sĩ kết luận, tư vấn và hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Những trường hợp cần tiếp tục quản lý được hẹn khám và kết nối với Khoa Lão học hoặc chuyên khoa phù hợp.

Được biết, những người cao tuổi tham gia chương trình là các trường hợp có tên trong danh sách được UBND phường Minh Xuân và Trạm Y tế phường Minh Xuân phối hợp lập, xác nhận và bố trí lịch hẹn khám. Việc tổ chức khám theo danh sách và lịch hẹn giúp Bệnh viện chủ động phân luồng, bảo đảm thuận tiện, hạn chế thời gian chờ đợi cho người cao tuổi.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, đồng thời gắn với sự kiện đưa vào hoạt động của Khoa Lão học – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc, quản lý và điều trị cho người cao tuổi trên địa bàn.