Khám sức khỏe miễn phí - bước tiến vì cộng đồng khỏe mạnh (Bài 1)

Khám sức khỏe miễn phí - bước tiến vì cộng đồng khỏe mạnh (Bài 2)

BÀI 3: AN TÂM VÌ ĐƯỢC CHỦ ĐỘNG PHÒNG BỆNH

Với nhiều người dân, nhất là người nghèo, người cao tuổi, người lao động tự do và bà con ở vùng sâu, vùng xa, việc được bác sĩ đến tận nhà, tận thôn, ấp thăm khám miễn phí là niềm vui rất lớn.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước Giang Thị Phương Hạnh (đứng thứ 4 từ trái qua) tham dự chương trình khám sức khỏe cho người có công và người cao tuổi trên địa bàn phường Bình Phước. Ảnh: Nhã Trâm

Không chỉ giúp tiết kiệm tiền bạc, thời gian đi lại, nhiều người dân lần đầu biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình, phát hiện những nguy cơ bệnh tật mà từ trước đến nay chưa biết.

Niềm tin từ chính sách nhân văn

Bác sĩ chuyên khoa II Lâm Hùng Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết: Thời gian đầu triển khai Chiến dịch cao điểm 180 ngày khám sức khỏe toàn dân, bệnh viện đã đưa đội ngũ y, bác sĩ cùng hệ thống máy móc hiện đại như: xe chụp X-quang lưu động, máy siêu âm về tận các xã vùng sâu, vùng xa của thành phố để khám sức khỏe cho bà con. Ấn tượng nhất với chúng tôi là nhiều người dân chia sẻ họ chưa từng được khám sức khỏe lần nào trong đời, chưa từng được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại. Vì thế khi được bác sĩ kiểm tra sức khỏe, được chụp X-quang ngực thẳng kiểm tra tim phổi, siêu âm bụng tổng quát, họ vừa bỡ ngỡ vừa vui mừng.

Bà Thị Vôn (ở thôn Bồn Xăng, xã Lộc Quang) là một trong những người dân được bác sĩ đến tận nhà khám sức khỏe. Bà từng bị tai biến, hiện đi lại rất khó khăn. Mới đây, sau khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ của trạm y tế đã hướng dẫn gia đình đưa bà đến trạm y tế để được châm cứu, tập phục hồi chức năng với hy vọng cải thiện khả năng vận động.

“Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày những người già, khuyết tật như chúng tôi lại được bác sĩ đến tận nhà để khám sức khỏe miễn phí. Tôi rất vui mừng trước sự quan tâm thiết thực của Đảng và Nhà nước. Tôi mong sự quan tâm này sẽ còn kéo dài” - bà Thị Vôn bộc bạch.

Một trường hợp khác cũng được các bác sĩ đến tận nhà khám sức khỏe là bà Vũ Thị Thi (ở ấp Lộc Hòa, xã Đa Kia). Bà Thi cho biết: “Gia đình tôi rất khó khăn, đường sá đi lại xa xôi nên tôi chưa từng đến cơ sở y tế để thăm khám. Nay có đoàn y, bác sĩ đến tận nhà khám miễn phí, tôi rất mừng và an tâm”.

Không chỉ ở các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số mà ngay ở khu vực đô thị, chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân đã mang lại không khí sôi nổi và niềm tin đặc biệt của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi khu phố 3, phường Tam Hiệp cho biết: “Khi biết tin phường tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân, chúng tôi rất vui mừng. Tôi dành thời gian đưa đón những người cao tuổi khác đến điểm khám để các cụ được thăm khám và hỗ trợ cập nhật thông tin lên Sổ sức khỏe điện tử”.

Ông Đặng Thắng Lợi, người dân ở khu phố 8, phường Tam Hiệp chia sẻ: “Tôi nhận thấy đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, chưa từng có tiền lệ, đem lại lợi ích và có ý nghĩa rất nhân văn. Bản thân tôi đang có vấn đề về sức khỏe tim mạch. Bình thường mỗi lần đi khám sức khỏe tổng quát, tôi phải tốn từ 1-2 triệu đồng. Nhưng với chương trình này, tôi vẫn được khám đầy đủ các chuyên khoa mà không phải tốn chi phí vì đã được Nhà nước lo toàn bộ”. Gia đình ông Lợi có 4 người đều đã đi khám. Qua khám bệnh, gia đình ông biết được tình hình sức khỏe, phát hiện, ngăn ngừa bệnh từ sớm.

Cổng khám sức khỏe toàn dân thành phố Đồng Nai tại địa chỉ: ksktd.dongnai.gov.vn đã cập nhật cho phép tất cả người dân, cơ quan, tổ chức tra cứu tình trạng liên thông dữ liệu khám sức khỏe. Người dân chỉ cần nhập số căn cước, căn cước công dân là có thể tra cứu xem mình đã khám sức khỏe lần nào trong năm hay chưa nhằm giảm tải cho các sở, ngành, địa phương quản lý.

Phát hiện bệnh, kết nối điều trị chuyên sâu

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Bình cho biết: Trong điều kiện nguồn nhân lực bác sĩ tại tuyến y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, từ tháng 8-2026, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế, các bệnh viện: Nhi đồng Đồng Nai, Đa khoa Đồng Nai, Đa khoa Thống Nhất đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, cập nhật kiến thức cho gần 500 bác sĩ trên địa bàn. Các khóa đào tạo được phân chia theo từng chuyên khoa, nhóm tuổi và nội dung khám, gồm: nhi khoa, nhãn khoa, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, nội khoa, ngoại khoa và da liễu. Nội dung đào tạo kết hợp lý thuyết với thực hành, chú trọng kỹ năng khai thác tiền sử bệnh, khám lâm sàng, nhận diện những dấu hiệu bất thường, chỉ định cận lâm sàng, phân loại sức khỏe, tư vấn và hướng dẫn người dân đến cơ sở chuyên khoa khi cần thiết. Qua đó giúp bác sĩ nắm vững quy trình khám, nâng cao khả năng phát hiện sớm bệnh lý và chuẩn hóa chất lượng chuyên môn.

“Thông qua các khóa đào tạo, đội ngũ bác sĩ ở tuyến cơ sở thêm tự tin để thực hiện nhiệm vụ được giao, người dân cũng được thụ hưởng chính sách tốt hơn” - bác sĩ Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Ngành Y tế khám sức khỏe miễn phí cho người dân xã Bù Gia Mập. Ảnh: Nhật Lệ

Qua thực tế công tác khám sức khỏe tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho hay: Chỉ riêng trong chuyến khám tầm soát cho 380 trẻ em tại xã Thiện Hưng và các xã lân cận, các bác sĩ đã phát hiện có hơn 100 em cần được can thiệp y tế. Trong đó có các trường hợp mắc tim bẩm sinh, bệnh về máu, dị tật, suy dinh dưỡng và các bệnh lý về răng - hàm - mặt, mắt.

"Nhiều phụ huynh vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số còn e ngại chi phí điều trị nên chần chừ không đưa con đi khám. Chúng tôi đã giải thích rõ để bà con yên tâm rằng hiện nay quỹ bảo hiểm y tế chi trả rất tốt cho khám, chữa bệnh trẻ em, kể cả các kỹ thuật chuyên sâu. Bên cạnh đó, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai còn kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ các bệnh nhi. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao 10 suất phẫu thuật tim miễn phí (trị giá 50 triệu đồng/suất) cho các bệnh nhi nghèo, chúng tôi đã giới thiệu thành công 3 trường hợp để mổ tim kịp thời" - bác sĩ Nghĩa chia sẻ.

Trong khi đó, bác sĩ chuyên khoa II Lâm Hùng Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết: “Đi đến những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc đưa các dịch vụ y tế về cơ sở. Thực tế qua thăm khám tại xã Lộc Thành, chúng tôi phát hiện nhiều người dân đang mắc các bệnh mạn tính nguy hiểm như: tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch trong nhiều năm mà bản thân họ không hề hay biết. Đối với những trường hợp bệnh nặng, các bác sĩ báo động với trạm y tế để hướng dẫn người dân đến bệnh viện khám chuyên sâu ngay. Còn với những người mắc bệnh mạn tính, chúng tôi cung cấp toàn bộ hồ sơ, thông tin xét nghiệm cho trạm y tế xã để tiếp tục theo dõi, quản lý và hướng dẫn điều trị lâu dài ngay tại cơ sở; đồng thời hướng dẫn người dân thay đổi lối sống, sinh hoạt để ngăn ngừa bệnh diễn tiến nặng.

Thạc sĩ - bác sĩ Hoàng Nghĩa Đài, cố vấn chuyên môn Hệ thống Y khoa Ái Nghĩa cho biết: Không chỉ người dân ở vùng sâu, vùng xa mà nhiều người dân ở khu vực thành thị cũng chưa quan tâm đúng mức đến sức khỏe của mình. Không ít người trước đây có tâm lý chỉ đi khám khi đau ốm, nhưng nay, qua chương trình khám sức khỏe miễn phí đã bắt đầu nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Những chỉ số huyết áp, đường huyết hay các dấu hiệu bất thường được bác sĩ giải thích cụ thể giúp người dân hiểu rằng bản thân có thể mắc bệnh ngay cả khi chưa cảm thấy khó chịu. Từ thực tế đó, Hệ thống Y khoa Ái Nghĩa thấy rõ việc tham gia cùng chương trình khám sức khỏe toàn dân càng thêm phần ý nghĩa.

Hạnh Dung