BÀI 1

CHỦ TRƯƠNG LỚN, NHÂN VĂN

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người, là nền tảng của hạnh phúc gia đình và sự phát triển của xã hội. Thế nhưng, vì điều kiện kinh tế, khoảng cách địa lý và nhiều lý do khác, không ít người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn vẫn chưa có điều kiện khám sức khỏe thường xuyên.

Nhiều người chỉ tìm đến bệnh viện khi bị bệnh, thậm chí khi bệnh đã chuyển nặng. Vì thế, cơ hội để điều trị khỏi không cao, tốn kém nhiều chi phí, công sức.

Phát hiện bệnh muộn vì chủ quan

Ở tuổi 51, bà M.H.L. (ở xã Định Quán) chưa từng đến trạm y tế hay bất kỳ bệnh viện nào để khám sức khỏe. Bà L. cho hay: Từ nhỏ đến nay, bà không bị bất kỳ bệnh gì, chỉ thi thoảng bị cảm cúm, ra hiệu thuốc mua vài liều thuốc về uống là khỏi. Vì thế, bà chưa từng nghĩ cần phải đi kiểm tra sức khỏe để làm gì cho tốn kém và mất thời gian. Thế nhưng cách đây 1 tháng, bà thấy phần bụng dưới bị nặng, ấn vào thấy có một khối di chuyển. Bà L. đến bệnh viện tuyến dưới khám thì được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bà có khối u buồng trứng, cần phẫu thuật. Kết quả sinh thiết kết luận, bà L. bị ung thư buồng trứng phải hóa trị, xạ trị.

Bác sĩ khám sức khỏe miễn phí cho người dân phường Tam Hiệp. Ảnh: Hạnh Dung

Cũng không có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ là ông H.Đ.T. (ở phường Biên Hòa). Ông T. cho hay: Ông làm việc tự do, mỗi ngày công được vài trăm ngàn đồng, dành dụm để lo cho các con ăn học nên chưa từng đi khám sức khỏe, cũng không tham gia bảo hiểm y tế vì chủ quan cho rằng sức khỏe mình tốt. 2 năm trước, trong lúc đang làm việc, ông T. bị đau thắt ngực, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán ông T. bị nhồi máu cơ tim, phải đặt stent mạch vành, chi phí khoảng 100 triệu đồng. Vì không có thẻ bảo hiểm y tế, gia đình ông T. phải vay mượn khắp nơi vẫn không đủ tiền đóng viện phí.

Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Hà Hữu Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: Nhiều bệnh như: ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh thận mạn tính… thường diễn tiến âm thầm, triệu chứng ban đầu không rõ ràng. Khi người bệnh cảm thấy bất thường và đến bệnh viện thăm khám thì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Khi đó, phác đồ điều trị thường phức tạp, phải kết hợp nhiều phương pháp, thời gian điều trị kéo dài, chi phí tăng lên đáng kể.

Bước đột phá trong chăm sóc sức khỏe

Trước yêu cầu phát triển mới, mô hình chăm sóc sức khỏe dựa chủ yếu vào khám, chữa bệnh khi người dân đã có triệu chứng bộc lộ nhiều hạn chế. Thực tế đó đòi hỏi ngành y tế không thể chỉ tập trung nguồn lực cho các bệnh viện tuyến trên mà phải chuyển trọng tâm sang chủ động bảo vệ sức khỏe ngay từ cộng đồng, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục.

Ngày 9-9-2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (gọi tắt là Nghị quyết số 72).

Nghị quyết số 72 xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, động lực, nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển. Người dân là chủ thể trung tâm, được ưu tiên cao nhất trong xây dựng và thực hiện các chính sách chăm sóc sức khỏe; được tiếp cận đầy đủ, công bằng, bình đẳng các dịch vụ y tế, trong đó đặc biệt quan tâm đến trẻ em, người nghèo và các đối tượng chính sách, xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Một trong những mục tiêu có ý nghĩa đột phá của Nghị quyết số 72 là từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Đây là sự thay đổi không chỉ trong cách tổ chức hoạt động y tế mà còn trong quan niệm về quyền được chăm sóc sức khỏe. Người dân trở thành đối tượng được hệ thống y tế chủ động quan tâm, theo dõi và bảo vệ sức khỏe.

Trên cơ sở Nghị quyết số 72, ngày 6-5-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập sổ sức khỏe điện tử. Cùng với đó là yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị, củng cố y tế cơ sở, tăng cường nhân lực, trang thiết bị và bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu sức khỏe trên ứng dụng VNeID.

Đặc biệt, chỉ thị nêu trên nhấn mạnh việc ưu tiên người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính và người dân sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Hoạt động khám sức khỏe phải được tổ chức linh hoạt tại cơ sở y tế và thông qua các đợt khám lưu động ở cộng đồng, khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Cụ thể hóa quyết sách bằng hành động

Là địa phương có quy mô dân số lớn với gần 5 triệu người, địa bàn rộng, Đồng Nai đứng trước yêu cầu tổ chức một chương trình khám sức khỏe có quy mô đặc biệt lớn, chưa từng có từ trước đến nay.

Từ tháng 5-2026, lãnh đạo thành phố đã chủ trì cuộc họp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan để triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân. Đồng chí Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, khi còn là Phó Chủ tịch UBND thành phố đã nhấn mạnh: Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân mỗi năm một lần là chủ trương đúng đắn, nhân văn và có ý nghĩa quan trọng trong chăm sóc, quản lý sức khỏe toàn dân. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Do đó, công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, không ai đứng ngoài cuộc trong nhiệm vụ này. Do chưa từng có tiền lệ nên quá trình thực hiện sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, chắc chắn sẽ có cách tháo gỡ.

Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 định hướng phát triển hệ thống y tế toàn diện, hiện đại, đồng bộ, công bằng, bền vững và hiệu quả; củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng; phát triển kỹ thuật cao, y tế thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số y tế và có cơ chế hỗ trợ, giảm chi phí cho người nghèo, người yếu thế, hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn bộ người dân thành phố.

Từ chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, Kế hoạch số 116/KH-UBND về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân năm 2026 và Kế hoạch số 177/KH-UBND về chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID của UBND thành phố được triển khai trên toàn địa bàn. 2 nhiệm vụ cụ thể được xác định là khám sức khỏe để phát hiện nguy cơ bệnh tật; cập nhật dữ liệu sức khỏe lên sổ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân, phục vụ quản lý sức khỏe lâu dài.

Hạnh Dung

Bài 2: Cả hệ thống chính trị vào cuộc