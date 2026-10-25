Khám sức khỏe định kỳ toàn dân: Đồng bộ, thực chất

Thực tiễn triển khai ở cơ sở cho thấy, cả hệ thống chính trị cùng ngành y tế Lào Cai đã nêu cao quyết tâm, nỗ lực dồn sức để thực hiện một chương trình y tế cộng đồng có quy mô lớn chưa từng có từ trước tới nay.

Bằng hành động quyết liệt, Lào Cai không để chủ trương trên giấy mà biến thành kết quả thực chất với thay đổi mang tính bước ngoặt, chuyển từ “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe chủ động”, “phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe theo vòng đời”. Toàn tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ngay sau khi các nghị quyết, định hướng của Trung ương và Tỉnh ủy được ban hành, UBND tỉnh đã nhanh chóng hiện thực hóa bằng hàng loạt kế hoạch, công văn chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt.

Thay vì chờ đợi mọi điều kiện tốt nhất, Lào Cai đã tổ chức Lễ phát động triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh ở 4 điểm cầu.

Sự vào cuộc của cấp ủy và chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể đã đưa người dân tham gia khám sức khỏe trở thành một hoạt động rộng khắp, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực trong cộng đồng.

Quá trình tổ chức thực hiện, Lào Cai đã chủ động, linh hoạt khắc phục, giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc do điều kiện chủ quan, khách quan mang lại.

Tỉnh đã sử dụng hiệu quả nguồn lực quan trọng để khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân gồm 9.434 nhân lực y tế, trong đó có 2.193 bác sĩ và tỷ lệ bác sĩ có trình độ sau đại học là 52,5%.

Khó khăn đặt ra khi bố trí, huy động nhân lực cho các đợt khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc trên diện rộng, nhất là tại tuyến xã, phường, trong khi phải duy trì thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, khả năng bố trí, huy động bác sĩ giữa các địa bàn chưa đồng đều và càng khó khăn đối với công tác tổ chức khám lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn.

Khắc phục những khó khăn đó, các cơ sở y tế đã tăng cường phối hợp, hỗ trợ liên tuyến, trong đó các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế khu vực phối hợp với trạm y tế xã, phường để điều phối nhân lực, tổ chức các kíp khám, hỗ trợ chuyên môn phù hợp với điều kiện, nhu cầu của từng địa bàn và sử dụng hiệu quả nhân lực y tế.

Một yếu tố góp sức đắc lực thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân là các đơn vị y tế đã chủ động rà soát, bố trí và khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có.

Lào Cai chỉ đạo tăng cường phối hợp, hỗ trợ giữa các đơn vị; huy động, điều phối trang thiết bị, phương tiện chuyên môn phù hợp, đồng thời tổ chức thực hiện một số kỹ thuật cận lâm sàng tại cơ sở có đủ điều kiện hoặc phối hợp chuyển người dân đến cơ sở y tế có năng lực thực hiện.

Giải pháp này đã góp phần bảo đảm yêu cầu chuyên môn, hạn chế việc gián đoạn quá trình khám và nâng cao hiệu quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc.

Mặt khác, các cơ sở y tế chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong khám sức khỏe, cập nhật và quản lý thông tin sức khỏe người dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Số liệu khám sức khỏe được cập nhật trên Hệ thống báo cáo trực tuyến của Sở Y tế, phục vụ theo dõi, tổng hợp, phân tích và đánh giá tiến độ thực hiện.

Việc hoàn thiện đồng bộ dữ liệu, khắc phục các trường hợp thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe người dân thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Nỗ lực không ngừng của hệ thống chính trị và ngành y tế Lào Cai mang lại kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân khi điều kiện thực tế có không ít thách thức.

Đặc biệt, trong hoạt động chuyên môn, tỉnh đã thực hiện mô hình tổ chức khám linh hoạt, phù hợp với đặc điểm địa bàn, lấy trạm y tế làm điểm tổ chức khám chủ yếu, đồng thời huy động trung tâm y tế khu vực, bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên hỗ trợ chuyên môn, nhân lực, trang thiết bị và tổ chức các đoàn khám lưu động tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, dân cư phân tán hoặc nơi năng lực tuyến cơ sở còn hạn chế.

Tính đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho 93,5% dân số, vượt mục tiêu Tỉnh ủy giao hết quý III/2026 đạt 75%.

Thành quả này đáng ghi nhận bởi khối lượng công việc lớn đã hoàn thành trong bối cảnh còn khó khăn, vướng mắc về kinh phí, cơ chế tài chính, hướng dẫn chuyên môn...

Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho 100% dân số, Lào Cai xác định tiếp tục ưu tiên nguồn lực thực hiện trong 3 tháng cuối năm.

Giữ vững tinh thần tiên phong là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Lào Cai quyết tâm xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, đưa chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân.