Khám sức khỏe định kỳ - Lá chắn sức khỏe học đường

Đầu năm học 2026 - 2027, cùng với việc ổn định nền nếp dạy và học, công tác chăm sóc sức khỏe học sinh được các cấp, ngành quan tâm triển khai. Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường tổ chức các đoàn khám tại các cơ sở giáo dục, trong đó chú trọng các trường học ở địa bàn khó khăn, vùng biên giới. Đặc biệt, tại 11 trường phổ thông nội trú liên cấp thuộc 11 xã biên giới, hoạt động khám sức khỏe được triển khai, tạo điều kiện để học sinh được kiểm tra, đánh giá sức khỏe ngay tại nơi học tập. Toàn tỉnh khám sức khỏe cho 72.620/117.467 học sinh mầm non, tiểu học và THCS, đạt 61,8%; 18.829/19.907 học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên, đạt 91,57%.

Ở lứa tuổi học đường, cơ thể và tâm lý học sinh có nhiều thay đổi theo từng giai đoạn phát triển. Không phải vấn đề sức khỏe nào cũng biểu hiện rõ ràng hoặc gây ảnh hưởng ngay đến sinh hoạt hằng ngày, nếu chỉ dựa vào cảm nhận của trẻ và gia đình, một số bất thường có thể không được nhận biết kịp thời. Khám sức khỏe định kỳ giúp có cái nhìn đầy đủ hơn về tình trạng thể chất từ chiều cao, cân nặng, dinh dưỡng đến thị lực, răng miệng, tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp và một số vấn đề sức khỏe khác. Những dấu hiệu bất thường được phát hiện là cơ sở để nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn theo dõi hoặc chuyển khám chuyên khoa khi cần, giúp gia đình có biện pháp chăm sóc phù hợp trước khi vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến học tập và quá trình phát triển của trẻ.

Phó Chủ tịch UBND xã Lý Quốc Mạc Thị Ngọc Thủy cho biết: Đối với học sinh, việc tổ chức khám ngay tại trường tạo thuận lợi để các em được kiểm tra sức khỏe, giúp nhà trường, gia đình và cơ sở y tế phối hợp tốt hơn trong việc theo dõi, chăm sóc. Những trường hợp có vấn đề sức khỏe được kịp thời thông tin, hướng dẫn để tiếp tục được thăm khám và điều trị khi cần thiết.

Khám sức khỏe cho học sinh theo Nghị quyết số 72-NQ/TW tại xã Lý Quốc.

Không dừng ở những đợt khám đầu năm học, công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh được tỉnh đặt trong định hướng lâu dài. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2595/KH-UBND ngày 22/7/2026 thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai chương trình tạo cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trong trường học, hướng tới mục tiêu giúp người học phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần; gắn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học đường với các mục tiêu về phát triển giáo dục, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đến nay, các đơn vị trực thuộc và trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã cập nhật 74.252 hồ sơ trên Cổng dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế. Toàn tỉnh có 161.736 người được tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đạt 28,1%. Đối với học sinh, việc hình thành dữ liệu sức khỏe có ý nghĩa thiết thực khi quá trình phát triển của các em kéo dài qua nhiều cấp học. Thay vì thông tin sức khỏe bị phân tán qua từng lần khám, việc lưu trữ, cập nhật sẽ giúp các chỉ số và tình trạng sức khỏe được theo dõi liên tục. Khi cần tư vấn, thăm khám hoặc điều trị, những thông tin được quản lý sẽ hỗ trợ gia đình và cơ sở y tế có thêm cơ sở để đánh giá, chăm sóc phù hợp.

Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong cho biết: Điều quan trọng nhất trong công tác khám sức khỏe là phải bảo đảm thực chất và hiệu quả, không dừng lại ở việc hoàn thành số lượng hay chỉ tiêu. Qua mỗi đợt khám, những vấn đề sức khỏe của học sinh cần được phát hiện, tư vấn và hướng dẫn theo dõi, quản lý phù hợp. Để làm được điều đó, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành y tế, ngành giáo dục và các đơn vị liên quan, nhất là trong việc tiếp tục chăm sóc, theo dõi những trường hợp có vấn đề sau khám. Khi kết quả khám được gắn với các bước tư vấn, quản lý và chăm sóc tiếp theo, hoạt động khám sức khỏe mới thực sự mang lại hiệu quả và giá trị lâu dài.