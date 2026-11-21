Tại Công ty TNHH Hữu Hòa, đơn vị chuyên khai thác đá làm vật liệu xây dựng, hoạt động sản xuất luôn tiềm ẩn những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động như: bụi đá, tiếng ồn, rung động, điều kiện làm việc ngoài trời. Vào thời điểm cuối năm, nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình hạ tầng tăng cao, doanh nghiệp phải duy trì dây chuyền sản xuất với công suất khoảng 200 tấn/giờ. Áp lực bảo đảm tiến độ sản xuất đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Phó Giám đốc Công ty TNHH Hữu Hòa Hoàng Tiến Thêm cho biết: Bên cạnh trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động nhằm kịp thời phát hiện những vấn đề sức khỏe, nhất là các bệnh có nguy cơ phát sinh do đặc thù nghề nghiệp. Trong mùa khô, đơn vị chủ động bổ sung máy móc, cải tiến dây chuyền, điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp với điều kiện thời tiết, hạn chế tác động bất lợi đến sức khỏe công nhân.

Đối với Nhà máy Thủy điện Bình Long, tiếng ồn từ các tổ máy phát điện là yếu tố nguy cơ thường trực đối với đội ngũ công nhân vận hành. Với 12 lao động trực tiếp làm nhiệm vụ, việc bảo đảm sức khỏe và duy trì khả năng làm việc lâu dài được nhà máy chú trọng. Cùng với bố trí phòng làm việc cách âm, có điều hòa, đơn vị duy trì phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình trạng sức khỏe của từng người lao động.

Anh Tô Minh Tân, Trưởng ca Nhà máy Thủy điện Bình Long gắn bó với công việc vận hành từ năm 2022 chia sẻ: Làm việc trong môi trường có tiếng ồn lớn, nhà máy quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, bố trí không gian cách âm. Hằng năm, người lao động đều được khám sức khỏe tổng quát, tư vấn cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Qua đó, mỗi người có thêm kiến thức để chủ động phòng ngừa bệnh tật, yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị, doanh nghiệp duy trì khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, năm 2026, có 520 người lao động tại 21 doanh nghiệp được khám sức khỏe, tư vấn và sàng lọc bệnh nghề nghiệp. Qua thăm khám, các vấn đề sức khỏe thường gặp tập trung ở nhóm bệnh cơ xương khớp, như: đau lưng, thoái hóa khớp, đau vai gáy, các bệnh đường hô hấp, suy giảm thính lực, viêm da. 100% người lao động sau thăm khám được lập hồ sơ sức khỏe điện tử và tư vấn hướng dự phòng, điều trị phù hợp. Việc theo dõi sức khỏe bằng hồ sơ điện tử góp phần lưu giữ thông tin, phát hiện những thay đổi về tình trạng sức khỏe qua từng năm, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở y tế trong quản lý, chăm sóc sức khỏe người lao động.

Cùng với hoạt động khám sức khỏe, việc cải thiện môi trường lao động được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Tại các cơ sở sản xuất, nhà máy luyện kim, khai khoáng, công tác quan trắc môi trường lao động được triển khai định kỳ, tập trung vào các yếu tố như: vi khí hậu, nồng độ bụi, tiếng ồn, khí độc. Trên cơ sở kết quả đo kiểm, doanh nghiệp từng bước cải tạo hệ thống thông gió, lắp đặt thiết bị hút bụi, điều chỉnh vị trí làm việc hoặc bố trí luân chuyển người lao động khi phát hiện yếu tố nguy hiểm, độc hại vượt ngưỡng cho phép.

Công tác trang bị phương tiện bảo hộ lao động được chú trọng. Nhiều doanh nghiệp duy trì việc kiểm tra trang bị bảo hộ trước mỗi ca làm việc, cấp phát đúng chủng loại, thay thế thiết bị hư hỏng, không bảo đảm chất lượng. Mạng lưới an toàn, vệ sinh viên tại cơ sở trực tiếp giám sát việc chấp hành quy trình, nhắc nhở người lao động sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ. Các phân xưởng duy trì tủ thuốc sơ cấp cứu, tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy và xây dựng phương án ứng phó sự cố, tai nạn lao động.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ngọc Văn Phán cho biết: 10 tháng năm 2026, các đơn vị ký kết mới 23 bản thỏa ước lao động tập thể, nâng tổng số lên 48 đơn vị, chiếm 52,7%. Trong đó, 5 bản thỏa ước được bổ sung điều khoản nâng giá trị bữa ăn ca, góp phần cải thiện dinh dưỡng cho công nhân. Công tác đối thoại tại cơ sở được đẩy mạnh với hơn 50 cuộc gặp gỡ, trao đổi, qua đó, kịp thời nắm bắt, giải quyết những kiến nghị của người lao động liên quan đến việc làm, thu nhập và điều kiện làm việc.

Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và doanh nghiệp đôn đốc thực hiện nghiêm công tác khám sức khỏe định kỳ, quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động; giám sát chế độ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động rà soát quy trình vận hành máy móc, thiết bị, yêu cầu bảo dưỡng định kỳ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, độc hại và nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn lao động.