Khám sức khỏe định kỳ, bảo vệ sức khỏe từ xa

Bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen thăm khám miễn phí cho người dân xã Phố Bảng.

Đưa y tế chuyên sâu về cơ sở

Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở, ngành Y tế đã điều động lực lượng y bác sĩ trình độ cao cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại về tận các xã, phường. Việc đưa hệ thống chẩn đoán cận lâm sàng lưu động cùng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tuyến trên xuống địa phương không chỉ đảm bảo quy trình khám chữa bệnh diễn ra bài bản, chuyên sâu, mà còn giúp người dân vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Bác sĩ Lê Xuân Vân, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen cho biết: “Nhằm giúp bà con vùng xa tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, các đơn vị tuyến tỉnh đã trực tiếp điều động đội ngũ y, bác sĩ giỏi cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại về tận cơ sở thăm khám cho nhân dân. Việc này không chỉ giúp tầm soát, phát hiện sớm các bệnh lý chuyên khoa như cơ - xương - khớp, phục hồi chức năng hay các bệnh mạn tính, mà còn hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật trực tiếp cho lực lượng y tế địa phương”.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận y tế bình đẳng cho người dân vùng xa mà còn trực tiếp thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Trước đây, cũng như nhiều bà con trong thôn, bà Hoàng Thị Mến, xã Minh Quang chỉ tìm đến cơ sở y tế khi cơ thể đã xuất hiện những cơn đau hay bệnh tình chuyển nặng. Tuy nhiên, khi biết tin ngành Y tế triển khai đợt khám sàng lọc định kỳ miễn phí, lại có cả máy móc hiện đại và bác sĩ tuyến trên về tận địa phương, bà đã chủ động đi kiểm tra.

Qua quá trình thăm khám và chụp chiếu chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện bà bị tràn dịch khớp gối, nếu để lâu có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, khó vận động. Nhờ phát hiện kịp thời, bà Mến được đội ngũ y tế tư vấn tận tình về phác đồ điều trị phù hợp và hướng dẫn chăm sóc ngay từ giai đoạn đầu. Bà Mến chia sẻ: “Nếu không có đợt khám miễn phí ngay tại xã, chắc tôi vẫn chủ quan chịu đau ở nhà. May mắn phát hiện sớm và được điều trị đúng cách nên sức khỏe của tôi phục hồi rất nhanh”.

Niềm vui của bà Mến cho thấy chủ trương khám sức khỏe toàn dân đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại sự yên tâm cho mỗi gia đình.

Chuyển biến nhận thức từ cộng đồng

Mới đây, Sở Y tế đã phối hợp với UBND xã Phố Bảng tổ chức đợt khám sức khỏe định kỳ với quy mô lớn. Quy trình thăm khám được triển khai bài bản, khoa học từ khâu tiếp đón, phân loại đến các bước khám lâm sàng và thực hiện cận lâm sàng. Chỉ trong thời gian 1 ngày, đã có hơn 600 người dân trong xã được tiếp cận. Việc đưa máy móc hiện đại và đội ngũ y bác sĩ tuyến trên về tận xã không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con thăm khám, mà còn góp phần nâng cao rõ rệt nhận thức về chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Cử nhân điều dưỡng Chấu Xuân Dung, phụ trách điểm trạm Phố cáo, Trạm Y tế Phố Bảng cho biết: “Trước đây, người dân thường chỉ đến cơ sở y tế khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Nay, nhận thức của bà con đã có sự thay đổi. Người dân chủ động quan tâm hơn đến việc khám định kỳ và tầm soát bệnh sớm”.

Đánh giá về tầm quan trọng của chiến dịch, đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: “Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm bệnh tật, quản lý các bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp, bệnh truyền nhiễm và xử lý kịp thời các yếu tố nguy cơ. Định hướng này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, hướng tới mỗi người dân được khám sức khỏe hoặc sàng lọc ít nhất một lần mỗi năm. Ngành Y tế quyết tâm hoàn thành thăm khám cho 100% người dân trên địa bàn. Kết quả từ các đợt khám còn cung cấp dữ liệu thực tiễn để ngành định hướng chính xác công tác chăm sóc sức khỏe, đồng thời tham mưu cho tỉnh các chiến lược phát triển y tế dài hạn, góp phần nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống cho Nhân dân”.

Chiến dịch khám sức khỏe toàn dân là chủ trương đúng đắn, mở ra cơ hội để mỗi người dân chủ động tầm soát bệnh tật và chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Sự đồng hành thiết thực này không chỉ mang lại giá trị sức khỏe lâu dài cho từng cá nhân, mà còn giúp cho một cộng đồng luôn khỏe mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày.