Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh gồm những nội dung gì, dữ liệu của con được lưu ở đâu?

Theo Thông tư 33/2026/TT-BYT của Bộ Y tế, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông được kiểm tra sức khỏe 1 lần/năm vào đầu năm học. Việc kiểm tra có thể được tổ chức tại trường, Trạm Y tế cấp xã, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc địa điểm phù hợp. Nội dung kiểm tra gồm thông tin hành chính, tiền sử sức khỏe; đánh giá chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI; mạch, nhiệt độ, huyết áp; kiểm tra thị lực, mắt; tai - mũi - họng; răng - hàm - mặt; cơ - xương - khớp; thần kinh - tâm thần. Học sinh cũng được khám lâm sàng tổng quát và phân loại tình trạng sức khỏe. Trường hợp phát hiện bất thường, học sinh có thể được tư vấn, theo dõi hoặc chuyển khám chuyên khoa khi cần thiết.

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Đáng chú ý, kết quả kiểm tra sức khỏe không chỉ được theo dõi tại cơ sở giáo dục. Điều 4 Thông tư 33/2026/TT-BYT quy định cơ sở giáo dục có trách nhiệm cập nhật dữ liệu kiểm tra sức khỏe đầu năm học lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế theo hướng dẫn. Bộ Y tế cũng đã đề nghị các địa phương triển khai việc cấp tài khoản, tập huấn và hướng dẫn cho cơ sở giáo dục cập nhật kết quả lên hệ thống. Những trường đã tổ chức kiểm tra sức khỏe nhưng chưa cập nhật dữ liệu trong năm 2026 cũng được yêu cầu tiếp tục thực hiện để đồng bộ dữ liệu.

Với việc dữ liệu sức khỏe học sinh được số hóa, phụ huynh cần quan tâm đến những thông tin nào được cập nhật, đơn vị nào trực tiếp quản lý và những ai được quyền khai thác dữ liệu sức khỏe của trẻ.