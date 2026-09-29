Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh gồm những gì, dữ liệu được lưu ở đâu?

Tất cả các cấp học được khám sức khoẻ

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông được kiểm tra sức khỏe đầu năm học 1 lần/năm vào đầu năm học. Để triển khai, cơ sở giáo dục phối hợp với Trạm Y tế cấp xã hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức kiểm tra sức khỏe cho học sinh.

Ảnh minh hoạ: AI

Công tác kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh hướng tới việc chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe của người học ngay từ đầu năm học, qua đó phát hiện sớm những bất thường về thể chất, dinh dưỡng, tinh thần, vận động cũng như một số bệnh, tật thường gặp ở lứa tuổi học đường.

Nội dung kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: đánh giá dấu hiệu sinh tồn, đánh giá dinh dưỡng, đánh giá phát hiện tinh thần - vận động.

Trong đó đánh giá hành vi và năng lực trẻ theo độ tuổi gồm: Phát triển tinh thần bình thường của trẻ theo độ tuổi; Phát triển vận động bình thường của trẻ theo độ tuổi; đối với trẻ từ 16-30 tháng tuổi đánh giá nguy cơ tự kỷ.

Cùng đó là khám lâm sàng bao gồm: khám mắt, tai - mũi - họng, răng - miệng, cơ - xương- thần kinh...

Về kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ Y tế hướng dẫn khám khai thác tình trạng sản khoa, khám thể lực, khám lâm sàng...

Kiểm tra thể lực bao gồm đo chiều cao, cân nặng, tính chỉ số khối cơ thể (BMI), đo huyết áp và nhịp tim.

Khám lâm sàng bao gồm khám đầu, cổ, ngực, bụng, hệ vận động (cơ - xương - thần kinh). Ngoài ra còn có kiểm tra thị lực và các bệnh về mắt; đánh giá thính lực, phát hiện bất thường ở tai - mũi - họng; kiểm tra răng - hàm - mặt; khám da liễu và nội tổng quát tùy theo cấp học.

Nội dung đáng chú ý trước hết là kiểm tra sức khỏe và khám sàng lọc bệnh, tật. Thông qua việc đánh giá sức khỏe tổng quát, cơ quan y tế có thể theo dõi thể trạng của học sinh, đồng thời phát hiện sớm các nguy cơ bệnh, tật và một số bệnh không lây nhiễm.

Bên cạnh kiểm tra sức khỏe, việc rà soát tiền sử tiêm chủng cũng được thực hiện đối với học sinh mới nhập học ở cấp mầm non, tiểu học và các cấp học khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cơ sở giáo dục sẽ rà soát tình trạng tiêm các loại vắc xin, sinh phẩm bắt buộc thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng ngay từ đầu năm học.

Từ kết quả rà soát này, nhà trường phối hợp với trạm y tế cấp xã xây dựng kế hoạch tiêm chủng bổ sung cho những học sinh chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ theo quy định. Việc này nhằm bảo đảm trẻ được theo dõi và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về tiêm chủng.

Dữ liệu về sức khoẻ được lưu giữ

Kết quả kiểm tra sức khỏe của học sinh không chỉ được lưu giữ dưới dạng hồ sơ tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở y tế. Theo quy định, kết quả khám được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổng hợp, đánh giá và lập thành Sổ sức khỏe điện tử cho người học.

Sau khi được tạo lập, dữ liệu khám sức khỏe được gửi liên thông, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu về khám sức khỏe với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế và Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Qua đó, thông tin sức khỏe của học sinh được quản lý thống nhất và thuận lợi hơn trong quá trình theo dõi.

Thông tin trong Sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNeID). Điều này giúp phụ huynh và gia đình có thể chủ động theo dõi thông tin sức khỏe của con, trong đó có lịch sử khám bệnh, tiền sử tiêm chủng và quá trình theo dõi sức khỏe.

Như vậy, khám sức khỏe đầu năm học không chỉ là hoạt động kiểm tra thể trạng đơn thuần mà còn gắn với việc phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, rà soát tiêm chủng và xây dựng dữ liệu sức khỏe điện tử cho học sinh. Việc số hóa thông tin cũng tạo điều kiện để phụ huynh thuận tiện hơn trong việc theo dõi sức khỏe của con trong quá trình học tập.