Chương trình khám sức khỏe góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc y tế học đường tại các xã miền núi. Ảnh: Bệnh viện Đà Nẵng

Học sinh được đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra huyết áp, đánh giá thể lực và khám các chuyên khoa như nhi, răng - hàm - mặt, tai - mũi - họng, mắt. Đối với giáo viên và người lao động, danh mục khám bao gồm xét nghiệm đường huyết, chức năng gan, thận, tổng phân tích nước tiểu...

Bên cạnh thăm khám, đội ngũ y tế hướng dẫn học sinh và giáo viên cách chăm sóc sức khỏe, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để chủ động thăm khám, điều trị kịp thời.

Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng khám sức khỏe cho học sinh miền núi. Ảnh: Bệnh viện Đà Nẵng

Hoạt động này nằm trong kế hoạch kiểm tra sức khỏe đầu năm học dành cho học sinh, giáo viên và người lao động tại các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS của UBND thành phố.

Chương trình tạo điều kiện để học sinh, giáo viên và người lao động ở các địa bàn biên giới, xa trung tâm tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại trường; qua đó góp phần phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe học đường.