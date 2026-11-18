Cụm xã Mường Khương có 491 công dân được gọi khám sức khỏe để tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự và 74 công dân được gọi khám sức khỏe để tuyển chọn nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, thuộc các xã Pha Long, Mường Khương, Bản Lầu và Cao Sơn.

Tổ chức khám sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 trên địa bàn cụm xã Mường Khương.

Tại buổi khám, công dân được kiểm tra thể lực thông qua các chỉ số; khám lâm sàng; thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán cận lâm sàng theo hướng dẫn sức khỏe và các nội dung cần thiết khác theo quy định.

Tổ chức khám cận lâm sàng theo hướng dẫn cho công dân được gọi tuyển chọn nhập ngũ.

Để bảo đảm chất lượng đợt khám, Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương đã bố trí đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn cao; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vật tư và phương tiện phục vụ.

Quy trình khám được tổ chức khoa học, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, công khai, công bằng và đúng quy định.

Khám thị lực và tai - mũi - họng các công dân.

Các lực lượng quân sự, công an cấp xã phối hợp quản lý, hướng dẫn công dân đến khám theo lịch.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình triển khai công tác khám sức khỏe, việc bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện quy trình chuyên môn.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, nắm tình hình công tác tổ chức khám sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Lãnh đạo xã Mường Khương kiểm tra công tác khám sức khỏe cho công dân trên địa bàn.

Đợt khám nhằm đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; làm cơ sở tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2027.