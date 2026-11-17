Thầy thuốc trẻ Bắc Ninh cấp phát thuốc miễn phí cho thương binh, bệnh binh.

Tại chương trình, 130 người là thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng và cán bộ, nhân viên công tác tại Trung tâm được các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe với nhiều nội dung như: Khám tổng quát, đo huyết áp, xét nghiệm máu, khám nội khoa, tai - mũi - họng, mắt, siêu âm tổng quát và điện tim. Người tham gia được tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Đoàn thầy thuốc trẻ tình nguyện gồm 26 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên y tế đến từ các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Công tác tổ chức được bố trí khoa học, ưu tiên người cao tuổi, người gặp khó khăn trong đi lại, bảo đảm quá trình khám bệnh diễn ra thuận tiện, an toàn và chu đáo. Đây là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ ngành Y tế trong thực hiện chương trình “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.