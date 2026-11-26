Báo động tình trạng béo phì ở trẻ em tại TP.HCM. Ảnh: Bestkid.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp với Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết dữ liệu từ chương trình khám sức khỏe toàn dân đang giúp ngành y tế nhận diện nhiều vấn đề sức khỏe đáng chú ý, trong đó có tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em.

Báo động tỷ lệ trẻ béo phì

Theo số liệu thời gian thực trích xuất từ hệ thống quản trị dữ liệu vào chiều 25/11, trong 827.290 trẻ từ 5 đến 10 tuổi đã được khám và có đủ thông tin để phân tích dinh dưỡng, có 18,8% trẻ thừa cân và 23% béo phì. Như vậy, tổng tỷ lệ trẻ thuộc hai nhóm này lên tới 41,8%.

Ở nhóm từ 10 đến 19 tuổi, tỷ lệ thừa cân là 22%, trong khi béo phì chiếm 15%. Đây là những con số bước đầu được ngành y tế ghi nhận từ dữ liệu khám sức khỏe, cho thấy gánh nặng dinh dưỡng ở trẻ em và thanh thiếu niên cần được quan tâm.

"Đây là số liệu thời gian thực được trích xuất từ hệ thống, chưa phải thống kê cuối cùng trong báo cáo chính thức của ngành", bác sĩ Dũng cho hay.

Tổng tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì lên tới 41,8% ở độ tuổi 5-10. Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

Việc phân tích hiện mới thực hiện trên những hồ sơ có đủ dữ liệu, do đó kết quả có thể tiếp tục thay đổi khi thông tin được bổ sung và chuẩn hóa.

Bác sĩ Dũng cho hay số liệu cập nhật đến ngày 25/11, chương trình đã ghi nhận hơn 10 triệu người dân được khám sức khỏe, chiếm hơn 78% dân số thành phố. Trong đó, tỷ lệ học sinh được khám đạt hơn 92%, người lao động chính thức đạt hơn 63%. Riêng nhóm sinh viên và học viên mới đạt hơn 50%.

Ngành y tế không chỉ tập trung vào số lượng người được khám mà còn chú trọng chất lượng thực hiện. Sở Y tế đã xây dựng 48 tiêu chí đánh giá công tác khám sức khỏe tại các cơ sở y tế, đồng thời thành lập 15 đoàn giám sát để ghi nhận khó khăn, vướng mắc và những khâu tổ chức chưa tốt, từ đó có giải pháp điều chỉnh.

Sau khi khám, dữ liệu sức khỏe của từng người dân được số hóa và đưa vào kho dữ liệu để quản lý, phân tích. Bên cạnh các tiêu chí của Bộ Y tế, ngành y tế còn sử dụng chuẩn phân tích, phân tầng nguy cơ sức khỏe của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Hiện Sở Y tế đang phối hợp với các chuyên gia để khai thác, phân tích nguồn dữ liệu này.

Ngoài vấn đề dinh dưỡng ở trẻ em, dữ liệu khám sức khỏe còn giúp ngành y tế nhận diện nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng.

Cụ thể, với bệnh tim mạch, hơn 1 triệu hồ sơ có đủ dữ liệu đã được phân tích, ghi nhận 8,3% người dân có yếu tố nguy cơ tim mạch rất cao. Đây là nhóm có nguy cơ gặp biến cố tim mạch hoặc đột quỵ trong vòng 10 năm theo phân tầng nguy cơ của WHO, thậm chí có thể không qua khỏi do các biến cố này.

Ngành y tế cũng đang phân tích dữ liệu liên quan đến bệnh gan mạn tính và bệnh thận mạn tính thông qua kết quả khám sàng lọc, khám lâm sàng và xét nghiệm của người dân.

100% bệnh viện TP.HCM triển khai bệnh án điện tử

Liên quan đến công tác chuyển đổi số và liên thông dữ liệu, bác sĩ Dũng cho biết Bộ Y tế đã ban hành các thông tư, quy định hướng dẫn triển khai bệnh án điện tử. Theo lộ trình, đến ngày 31/12 năm nay, các cơ sở y tế phải triển khai bệnh án điện tử, từ ngày 1/1/2027 hướng đến mô hình bệnh viện không giấy.

"Tại TP.HCM, 100% bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử. Tuy nhiên, mức độ hoàn thiện và khả năng ứng dụng tại các đơn vị còn khác nhau", bác sĩ Dũng chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Minh Châu.

Một trong những khó khăn cần lưu ý là triển khai bệnh án điện tử không đơn thuần là số hóa những hồ sơ bệnh án hiện có mà phải bắt đầu từ chuẩn hóa quy trình. Các hoạt động khám, chữa bệnh, xét nghiệm, vận hành và di chuyển của người bệnh cần được chuẩn hóa, đồng bộ trước khi đưa vào hệ thống điện tử.

Hiện một số bệnh viện đã tiến tới mô hình bệnh viện không giấy. Vì vậy, lãnh đạo các bệnh viện, đặc biệt là người đứng đầu, cần quan tâm và tăng cường giám sát việc thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn.

Đối với chữ ký số, không phải tất cả các khâu đều bắt buộc sử dụng chữ ký điện tử ngay lập tức. Tùy theo quy trình nội bộ và quy chế vận hành hồ sơ bệnh án điện tử đã thống nhất, các đơn vị có thể sử dụng những hình thức chữ ký khác phù hợp với quy định.

Ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Từ nay đến cuối năm, Sở Y tế cũng đặt mục tiêu hoàn thành kho dữ liệu ngành y tế. Khi kho dữ liệu được hoàn thiện, các dữ liệu đầu vào và dữ liệu khai thác có thể liên thông, kế thừa lẫn nhau, hạn chế tình trạng trùng lặp và những bất cập mà các cơ sở y tế đã phản ánh.