Khám sơ tuyển 140 công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự

Xã Phiêng Pằn khám sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự

Bảo đảm công tác sơ tuyển diễn ra đúng kế hoạch, Ban CHQS xã phối hợp với 26 bản đội trưởng đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo và đôn đốc công dân tham gia khám sơ tuyển đầy đủ, đúng thời gian quy định. Mặc dù là xã biên giới, địa bàn rộng, giao thông đi lại còn khó khăn, công tác chuẩn bị và tổ chức khám sơ tuyển được triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai, công bằng, đúng quy định.

Xã Phiêng Pằn khám sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự

Kết quả, xã Phiêng Pằn đã tổ chức khám sơ tuyển cho 140 công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua đó, làm cơ sở để Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tuyển chọn những công dân đủ điều kiện sức khỏe, sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao./.